影》破天荒！人工智慧作畫 競標價破千萬

AI人工畫作《貝拉米肖像》（Edmond de Belamy）25日在紐約佳士得拍賣，最終以超過千萬台幣天價拍出。（圖／美聯社）

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中時電子報

史上頭一遭！歷史上第一幅參與佳士得競標的AI人工智慧畫作，最終竟以43萬美元（約新台幣1,342萬元）天價拍出，比同場競標的普普風藝術先鋒安迪沃荷畫作還貴。

《貝拉米肖像》（Edmond de Belamy）。

AI人工智慧畫出來的作品究竟價值多少？它可是價值不斐！藝術品拍賣行佳士得（Christie's）25日在紐約破天荒拍賣一幅人工智慧畫作《貝拉米肖像》（Edmond de Belamy），最終得標價竟達35萬美元，再加上手續費，總售出價格為43.25萬美元，折合新台幣約1,342萬元，值得一提的是同場競標的還有普普風藝術大師安迪沃荷（Andy Warhol）名畫《文藝復興繪畫細節：維納斯的誕生》，不過該畫作最終得標價僅7.5萬美元。

《貝拉米肖像》最終以超過千萬台幣拍出。（圖／美聯社）

《貝拉米肖像》是歷史上頭一遭AI人工智慧畫作拿到拍賣現場競標，據紐約時報（The New York Times）報導，得標者是一位匿名電話買家，當時同時競標的還有一位現場買家、另兩名電話買家，以及一名來自法國的網路買家，報導指出畫作經過五輪競標才落槌，而佳士得原先預估該畫價值僅約7,000-10,000美元。

《貝拉米肖像》畫的是一位名叫艾德蒙‧貝拉米（Edmond Belamy）的男士，佳士得形容他是一位「身形微胖的紳士」，「有可能是法國人」，另外根據白色領口、古代黑色禮服的打扮，推測是一名教會人士；而男士輪廓模糊，頗有印象派畫風。

《貝拉米肖像》署名為一段數學程式。（圖／美聯社）

但實際上艾德蒙‧貝拉米是一位虛構人物，他是由人工智慧創造出來的，而催生這幅畫作的幕後推手是三名來自法國的25歲年輕小夥子，他們編寫運算程式，並讓人工智慧系統檢視、吸收約1萬5千幅14至20世紀畫作，經過不斷學習，最終誕生了貝拉米家族等11人肖像，畫作右下方署名則為一段程式min max Ex[log(D(x))] + Ez[log(1-D(G(z)))]。

儘管貝拉米初試啼聲就取得大成功，但在藝術圈仍存在極大爭議，英國每日郵報（Daily Mail）就點出AI作畫算不算藝術、畫家是程式本身還是寫程式的團隊，以及版權歸屬等三大問題。

(中時電子報)

文章來源：AI Art at Christie’s Sells for $432,500

文章來源：'Behold the future': Portrait painted by an AI sells for $432,000 at Christie's auction (despite only being expected to make $10,000)

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