歷經死劫歸來 普悠瑪生還者身體沒事 心卻殘了

失事普悠瑪號生還者發表《歷經死劫歸來》長文，並附上自己的車票為證。（圖片：截自《Dcard》）

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中時電子報

台鐵普悠瑪號21日發生嚴重出軌翻覆事故，造成18死200餘傷慘劇。其中一名坐在嚴重翻覆的6號車廂乘客，神奇地平安無事，連痛的感覺都沒有。身為「生還者」，他雖然身體沒事，但是「心」卻受傷了，睡覺前一閉上眼睛，就會一直出現當時地獄般的畫面。

這名普悠瑪6車生還者在Dcard發表一篇近2500字的《歷經死劫歸來》長文。他表示事發當時自己完全清醒，當車子開到彎道時，速度與傾斜角度不合理比平常斜的更誇張的那一瞬間，他及時做出保護自己的反應，馬上低下頭身體縮在一起，當高速滑行結束後，他身旁的玻璃奇蹟的完好沒破，而他也神奇地平安無事。

可是他轉身往後一看，宛如地獄的場景就在眼前：滿頭鮮血的小男孩、被鐵割到肉翻出來的阿嬤、壓在座椅下動彈不得的阿姨、四散的座椅行李玻璃…當下他竟連痛的感覺都沒有，只覺得像一場夢一樣極度不真實。

這名生還者表示，之後看新聞才知道，6車撞碎並翻過圍牆掛一半在樹上、車上5人死亡，自己能平安無事真的很神奇。他表示實在沒辦法看罹難者家屬痛哭跟認領罹難者的行李的報導，睡覺前一閉上眼睛，就會一直出現「你們不會想看到的畫面」。

他表示自己歷經死劫歸來，不怪司機，也沒有要怪任何台鐵人員，沒有想要誰來負責，他只想知道：這輛車到底問題在哪裡、從有故障疑慮之後的來龍去脈、還有台鐵能不能公開列車問題上報與處理的程序，希望看到台鐵做出改善，往後能讓乘客更加安全與安心的配套措施，而不是踢皮球，抓個基層替死鬼了事。

(中時電子報)

文章來源：點此看《歷經死劫歸來》全文

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