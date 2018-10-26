雪莉談退團主因「不適合自己」 挨網酸「激凸就適合妳？」

2018年10月26日 16:01 中時電子報 蔡曉婷

雪莉在節目上分享退團主因。（圖／取自新浪娛樂微博）

宋茜發文回應網友。（圖／取自宋茜微博）

網友狂酸雪莉。（圖／取自新浪娛樂微博）

24歲韓國女星雪莉3年前宣布從f(x)退團，之後與大14歲的男友崔子公開戀情，又多次在社群網站分享沒穿內衣或具有性暗示的爭議照，引發話題，近日雪莉在實境節目中首談退團主因，稱當年自己年紀太小就出道，一直承受恐懼和壓力，發現正在做的事情不適合自己便決定退出，引來替f(x)不平的粉絲酸：「激凸、性暗示、談戀愛就適合妳？」

雪莉2009年以f(x)成員身分出道，2014年所屬SM娛樂稱雪莉因網上惡評決定休長假，不久傳出雪莉與大14歲崔子熱戀，隔年雪莉宣布退團，從此她便不時在IG分享與男友閃照或大尺度爭議照，被封為「韓版麥莉」，令粉絲心寒不解。

雪莉去年3月與崔子分手，不久又證實愛上大11歲的品牌總監金民俊，但戀情只維持4個月便告終，感情落空的她，最近在實境秀《真理商店》中首度在鏡頭前談退團原因，稱自己年紀很小時就進入演藝圈，「身邊沒有一個人把我當作小孩」，超齡的恐懼與壓力令她的生活苦不堪言，直到有天她問自己：「為什麼要做這件事」，她才發現以女團成員身分活動不適合她，便決定退團，並透露自己當時很無助，「連一個傾訴的人都找不到」。

新聞曝光後，引來不少網友反酸雪莉：「沒想過其他隊友」、「隊友是真的慘」、「妳看不看的到未來我不知道，但我知道是妳讓f(x)看不到未來」、「適合談戀愛性暗示拉踩隊友？」，使「雪莉回應退團主因」關鍵字一度登上微博熱搜，前隊友宋茜昨晚也語重心長疑發文回應：「每個人都有自己想要走的路和必須要走的路，不要停下脚步，走好，無悔。I'm fine」，安慰替f(x)不平網友。

(中時電子報)