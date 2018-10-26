台中》媒體民調盧秀燕領先 盧：仍緊繃 林：市政優先

2018年10月26日 16:13 中時 林欣儀

林佳龍競選總部發言人林尚賢對民調微幅落後，強調內部民調都是穩定領先、要以市政優先。(林欣儀攝)

《美麗島電子報》26日公布台中市長選舉最新民調，國民黨候選人盧秀燕支持度較民進黨林佳龍領先5.4個百分點。盧秀燕陣營對此強調，領先幅度不大，顯示選情仍緊繃，盼爭取更多市民支持；林佳龍團隊則表示，內部民調林佳龍穩定領先，仍以做好市政為優先。

盧秀燕競選總部發言人吳皇昇指出，近日多家媒體公布的民調顯示盧秀燕微幅領先對手，這對盧團隊來說是鼓勵、也是警惕，根據最新民調顯示，盧秀燕在原市區領先幅度較原縣區多，顯示盧提出的政見願景回應市民需求、且勤跑關鍵獲肯定，而競選總部主委江啟臣、總幹事顏寬恒等幹部的輔選也得到回饋。

吳皇昇強調，距離選舉不到30天，各項民調都有其參考價值，接下來會在加強宣傳經濟、空污、社福、交通、青年、教育、透明等政見，並設法突破行政資源的封鎖，希望爭取「將支持度轉化為實際投票」。

林佳龍競選總部發言人林尚賢則表示，根據26日公布的民調數據可發現，高達超過4成的民眾不投票或未表態，且根據內部民調顯示林佳龍都持續穩定領先，與這項民調結果不符，仍堅持先做好市政，民調數據則做為參考。

林尚賢強調，《美麗島電子報》中也顯示，選民認為盧陣營推出的政見模糊不清、未受到深藍認同，呼籲選舉應提出正向、有深度的政見，讓選舉回歸政見辯論，非以民調操作。

(中時 )