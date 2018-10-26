遭女網友魔性糾纏 宅神抓狂：沒電視網路看嗎

2018年10月26日 16:12 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

被酸不關心普悠瑪，宅神怒嗆「小獨派」：沒電視看嗎？(本報系資料照)

台鐵普悠瑪號出軌翻覆，引發各界關注，一名裘姓女網友連日來頻頻批評宅神朱學恒沒關心普悠瑪，朱學恒則怒嗆「我每天都在電視上狗幹台鐵局跟交通部幾十分鐘耶」，質疑裘小姐「很窮沒電視網路可以看嗎？」

裘姓女網友留言批評朱學恒沒關心普悠瑪。(翻攝自朱學恒臉書)

這名裘姓網友在朱學恒臉書留言「學長多天以來都沒關心普悠瑪，不是在養雞就是舔韓，不愧是做成衣的」，留言讓朱學恒大為光火，今(26日)在臉書發文，「最近一直被這個人在國外的小獨派糾纏，普悠瑪事件發生的時候毫無人性，不管同胞過世狂鬥爭也就算了，事後還要來抹黑怎麼這幾天不談普悠瑪？我每天都在電視上狗幹台鐵局跟交通部幾十分鐘耶」。

朱學恒怒嗆裘姓網友「很窮沒電視網路可以看嗎？獨派就只剩這種不做功課的料，難怪走到哪裡被笑到哪裡，認真一點好嗎？年底叫老獨派借你一點錢，買機票回台灣看獨派抓狂吧」。

對於裘姓網友的指控，也引起其他網友公憤，紛紛回應「獨派的唯一功能就是嘴砲而已」、「你這情形跟館長被三斤黏住是一樣的」、「阿宅真好，有女人纏你」、「人家愛上你了啦」、「沒網路好可憐喔」。

(中時電子報)