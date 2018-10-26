台中花博開幕晚會 交通關鍵密碼「四點半」

2018年10月26日 16:10 中時 盧金足

台中花博十一月三日盛大開幕，開幕晚會將在水湳智慧城中央公園舉行，邀請國內外藝文團體帶來精彩表演。（圖／台中市府提供）

台中花博開幕晚會水湳智慧城登場，周邊二階段交管並提供免費接駁車。（圖／台中市府提供）

台中市府交通局長王義川表示，市府在台灣大道的秋紅谷生態公園及洲際棒球場兩地點搭乘免費接駁車，每十分鐘一班車「坐滿即開！」（盧金足攝）

備受矚目的台中世界花卉博覽會，十一月三日盛大開幕，開幕晚會在水湳智慧城舉行，預期超過兩萬人共襄盛舉，要參加晚會怎麼去？台中市府交通局長王義川廿六日公開交通關鍵密碼「四點半」，提醒民眾「下午四點半前比較好停車、四點半後就搭接駁車」。

花博開幕晚會選在水湳智慧城園區的中央公園，以西屯區中科路和凱旋路的街廓會場，緊臨逢甲商圈，交通便利，市府也規畫各種因應措施。

王義川表示，花博開幕晚會活動為下午五點至晚上九點，為使交通順暢，交通局在會場周邊進行兩階段車輛管制，第一階段管制從中午十二點下午四點至卅分，管制範圍為凱旋路(含)以東、敦化路(不含)以南、中科路(不含)以西及大鵬路(不含)以北區域。

此外，並規畫多處停車場，提供汽機車上萬個停車格，而且如停在公有停車場，持花博卡至有電子票證服務的台中公有停車場，可享停車費半價優惠，每小時廿元打五折，只需十元停車費。

「晚會地點，下午四點卅分前可自行開車騎車前往，之後開始管制！」王義川說，民眾可以提早到去逛逛逢甲商圈，或在晚會地點的中央公園與親友野餐，等待精彩節目演出。

如果到場時間已超過下午四點半，市府提供在台灣大道的秋紅谷生態公園及洲際棒球場兩地點搭乘免費接駁車，每十分鐘一班車，「坐滿即開！」從會場返回接駁站的末班車為晚上十點，全部接駁完畢才收班。

為體貼年長、孕婦、幼童及行動不便民眾，在第一階段管制時段內，市府規畫敦化路(中科路-凱旋路間)及凱旋二街、凱旋三街(凱旋東街-凱旋路間)提供小汽車臨停下客區，減少進入會場的步行距離。

第二階段管制則自下午四點卅分到晚上十點，管制範圍為凱旋路(含)以東、黎明路(不含)以南、中科路(不含)以西及河南路(不含)以北區域，南北路段擴大至黎明路及河南路，請留意二個階段管制時間及管制區域，並配合現場員警指揮通行。

「開車民眾建議優先停放中央公園停車場！」王義川說，由停車場內的中科路出口即可到中央公園，散步在公園內的學術綠廊，約八分鐘即抵達會場，停車場內皆有指標，只要跟著指標走即可，共規畫多處停車場。

花博開幕晚會自下午五點開始陸續有暖場演出活動，市府提醒，請盡量於下午四點半前進入會場，下午四點半後多搭乘接駁車，注意兩個階段的管制時間及管制區域，配合員警指揮，以維持周邊交通順暢，以台灣辦喜事的歡樂心情，共同迎接台中世界花卉博覽會。

(中時 )