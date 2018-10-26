雲林》縣議員蔡岳儒提出「4長」照顧老人

雲林縣議員蔡岳儒提出「4長」照顧老人。（許素惠攝）

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雲林縣議員蔡岳儒（前排右八）和他的「有心超人」要一起照顧老人。（許素惠攝）
雲林縣議員蔡岳儒（左）為阿嬤打菜。（許素惠攝）

雲林縣議員蔡岳儒提出長青、長照、長樂、長輩「4長」，透過長青食堂讓老人吃飯有伴、有香，C級柑仔店照顧在地老化，提供樂齡學習，用遠距科技醫療守護健康等方式顧老人，把雲林縣北港、水林及口湖打造成長者福利的美樂地。

蔡岳儒26日中午在口湖鄉下崙老人會，為阿公阿嬤打菜並陪伴吃飯，誓言要以長青食堂下崙據點做為邁向理想目標的示範點。

蔡岳儒指出，雲林老年人口有17.8%，年輕人口外流嚴重，沿海的口湖、水林及北港尤其甚者，2008年立委蘇治芬擔任雲林縣長修繕口湖鄉第二老人文康活動中心廚房與食堂等費用，開辦老人食堂30元吃到飽服務，讓口湖成為沿海各鄉鎮最早設立的長青食堂。李進勇縣長沿續此政策，迄今於北港、水林、口湖已有18個長青食堂。

其次，蘇治芬及立委劉建國連續3年爭取衛生福利部計畫，建置「長者遠端監測網路系統」創造友善醫療環境，提升長者健康。

蔡岳儒說，未來將再透過蘇、劉兩立委爭取中央資源，配合李進勇相關長者福利政策，以「4長」方法造福老人，讓他的「有心超人」守護照顧老人。

(中時 )

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