伴唱機大廠限制競爭 弘音多媒體罰千萬合理

台北高等行政法院外觀。（圖／本報資料照，陳信翰攝）

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弘音多媒體科技股份有限公司，以契約向經銷商收取「熊讚權利金」，提供下游店家伴唱帶並收取租金，卻利用市場優勢訂定作業辦法，促使經銷商對有使用其他競爭品牌伴唱帶的店家加收每月2000元租金，公平會認定涉及不當限制競爭，依違反公平交易法裁罰1000萬元罰鍰。弘音不服提告抗罰，台北高等行政法院認定裁罰沒錯，判弘音敗訴。本案可上訴。

公平會認為，弘音和經銷商訂立2015年經銷合約書，收取該年度經銷總金額10%的票據作為熊讚權利金，約定以經銷業務優劣等因素決定退還權利金額度，並訂定維持優惠租價或價格調整作業辦法，促使經銷商對有使用其他競爭品牌伴唱產品的下游事業加收租金，或迫使店家退租其他競爭品牌的歌曲，目的不是單純推廣熊讚歌曲獎勵或單純反映熊讚歌曲或整體MDS-655電腦伴唱機歌曲的成本

公平會指出，弘音經銷的MDS-655電腦伴唱機具有極高的市場占有率，對經銷商有絕對優勢地位，且店家對MDS-655電腦伴唱機商品具有極高的依賴性，因此弘音訂定的作業辦法，足以促使經銷商要求放台主，對有同時使用其他競爭品牌伴唱歌曲的店家，加收每台MDS-655每月兩千元租金。

公平會認為，弘音的行為讓店家須支付較高租金，或選擇退租其他競爭品牌伴唱歌曲，已阻礙伴唱產品品牌事業競爭，也造成部分卡拉ＯＫ消費者，在相同額度之下選唱數量減少，對於市場競爭及消費者利益顯有負面影響，是以不正當方法阻礙同業在市場競爭，有限制競爭之虞，已違反公平法第20條第3款，去年1月18日決議開罰弘音1000萬元罰鍰。

弘音不服，訴願被駁後提行政訴訟想撤銷罰款。北高行審理認為，原處分沒有超越不確定法律概念容許界限或基於錯誤事實，因此沒有判斷瑕疵，處分合法，判決駁回弘音提出的訴訟。

(中時 )

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