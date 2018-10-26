政院：強化台中花博維安整備 金華演習兵推檢驗應變

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行政院國土安全辦公室今日表示，為因應11月即將在台中舉辦的「2018台中世界花卉博覽會」，行政院針對台中地區大眾運輸系統安全維護工作，責由交通部整合各機關資源，積極規劃安全維護措施，並於今日聯合台中市政府、台鐵台中車站及高鐵台中車站等應變中心，透過視訊以「異地同時」方式舉行「金華演習兵棋推演」。

國土辦指出，本次推演邀集交通部等相關部會、高鐵公司及花博主辦方台中市政府共同實施。特別針對花博期間人潮聚集，以台中高鐵站與台鐵站「交通設施」遭恐攻威脅、民眾聚集處所遭受「毒性化學物質」攻擊等恐攻事件、以及大眾運輸系統遭網路資訊攻擊、影響旅客等情境為主題，進行狀況推演，以檢驗中央與地方政府處理複合型重大暴力人為危安事件的效能。

國土辦期勉參演單位藉本次「金華演習」平台磨練中央與地方政府的協調、支援與聯繫，並同步驗證發生重大人為危安事件、恐怖攻擊時，各層級應變中心在情資研判、指管建立、緊急應變、支援調度與跨機關的協調處理能力。尤其本次推演特別重視國安、行政雙軌體系鏈結功能，強調運用網路、視訊明確指揮權責與程序，掌握狀況、有效溝通，以檢驗各項計畫及機制運作可行性。

國土辦強調，演習貴在從嚴、從難、求真、求實，使各部會於指揮系統運作與決策過程的推演中，進一步交流、培養默契，並建立夥伴關係，其經驗與成果可供各單位參考落實。此外，透過演習檢討，不斷強化各單位在面臨重大人為危安事件時，可迅速、有效相互協助、提供支援。大家通力合作，及時控制災情，保護民眾生命財產安全，讓損失減至最低。

(中時 )

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