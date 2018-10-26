新竹》謝文進總部告林智堅誣告 林總部：不實廣告已提告

2018年10月26日 16:31 中時 陳育賢

新竹市長林智堅針對謝陣營以廣告抹黑攻擊，已委由律師遞狀，完成告發程序。（陳育賢攝）

無黨籍新竹市長候選人謝文進競選總部26日召開記者會，針對日前市長林智堅及競選總部表示謝總部委刊的廣告是抹黑不實的中傷將提告一事，謝總部今天表示當初委刊的吳桂芬決定提出告訴，控告林智堅誣告爛控以及林智堅與其競選辦公室主任共同誹謗名譽。

林智堅競選辦公室主任黃任瑋則表示，10月17日已針對該則不實廣告委由律師遞狀，完成告發程序，一切交由司法處理。他說，林智堅自始即宣示「3不1要」，不抹黑、不攻擊、不造謠，要比政績、政策，也呼籲選民共同抵制負面的選舉文化。

謝文進競選總部今天召開「選舉奧步─真新聞被說成假新聞」記者會，總部主委李宏生在律師王景暘、副議長許修睿、議員余邦彥、吳國寶的陪同下表示，謝文進競選總部當時是根據市議會公開並透過電視頻道直播的定期會質詢內容刊登廣告，內容沒有任何變造扭曲，完全以還原事實的方式來呈現給市民知道，此質詢內容的真相市長林智堅自己最清楚。

李宏生說，議員鄭正宗質詢時，林智堅就坐在議會的市長席上備詢，明知道這是真實發生的事，卻在廣告刊登出來後在議會公開指責「假新聞、真抹黑」，誣告謝文進競選總部工作人員和刊登廣告的媒體散播不實訊息。

林智堅陣營是把「真質詢」、「真新聞」說成是「假新聞」、「散播不實訊息」，林陣營明知議員質詢監督市長施政是法定義務，本就該公開透明，報紙廣告所登內容屬實，是真訊息，竟仍指為「假新聞、真抹黑」，這種明知為真，還耍手段隱瞞真相的做法，就是選舉奧步。

而廣告內文掛名的吳桂芬今天並決定提出告訴，控告林智堅誣告爛控以及林智堅與其競選辦公室主任誹謗。

李宏生說，反告回去就是要導正視聽，也要讓新竹市民看清楚如果政黨在選舉不搞奧步就不會選舉，這是民主政治的悲哀，新竹市要杜絕這種惡質的選舉歪風。

謝陣營的委任律師王景暘則指出，該則廣告是呈現真實的質詢狀況，現場的當事人最清楚，廣告的內容都是真的，沒有不實的問題。

(中時 )