盧廣仲加場明開賣 曝低潮心聲「算什麼」

2018年10月26日 16:20 中時 蔡琛儀

盧廣仲明年將首度挑戰在台北小巨蛋連唱三場，舉辦「大人中」演唱會歡慶出道11年，昨第三場演唱會開放小隊員優先搶購，又一次造成秒殺熱潮，盧廣仲昨天也在臉書上感性發文抒發四年前退伍後低潮時，思考創作意義的心路歷程。

盧廣仲昨在臉書感性寫下退伍後度過低潮的心情：「接下來的日子經歷了人生中前所未見的低潮，人的狀態和音樂創作停滯不前了許久，思考一個創作人要是無法給予事物意義，那我這個人之於世界又算什麼。」於是決定踏上台北回台南的公路，走了幾十萬步腳底佈滿水泡才走到家，「其後和音樂夥伴們合寫了〈一定要相信自己〉，歌曲發佈後，好多人跟我說被這首歌療癒了，但我心中知道最受鼓舞的人其實是我自己。」

昨天網路上也熱傳一支Youtube影片，內容是韓國的Youtuber來台灣旅遊時，唱片行店員推薦他們聽盧廣仲的〈魚仔〉、〈幾分之幾〉，他們第一次聽的時候連說了六次：「好聽！」驚訝地表示：「雖然語言不通，盧廣仲充滿情感的歌聲，讓人一下就進入歌曲裡。」

盧廣仲本週末將正式開始進行北美及東京巡迴，前進紐約、波士頓、西雅圖、多倫多、東京等10個城市。兩年多沒發片的他，也正在積極籌備新專輯，希望能再創不一樣的聽覺體驗。

盧廣仲11周年「大人中」演唱會最終加場門票將於10/27上午11點全面開賣，凡於10/31(含當日)前購票者，憑演唱會票券， 可於演出當天獲得「大人中」演唱會海報一張。

(中時 )