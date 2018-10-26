裙襬搖搖LPGA台灣賽次輪 徐薇淩躍居領先

2018年10月26日 16:18 中時電子報 廖德修 ／桃園報導 ／桃園報導

裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽今（26）日進行第2回合，天氣風和日麗，高溫約28℃但不會太熱。國內選手徐薇淩大發神威，打出5鳥0柏忌的67桿佳績，以兩天累計135桿（-9）躍居第1，擠下昨日領先的英格蘭選手夏朵芙，也讓在場觀戰的球迷興奮不已！在徐薇淩打完18洞時紛紛報以熱烈掌聲。

徐薇淩今天的表現比昨天更穩定，先後在第2、第3、第10、第12、第14洞抓到小鳥，而且18洞均未吞下柏忌，演出超水準。賽後她表示，很高興能打出佳績，也很享受比賽的過程。看到很多觀眾來加油，覺得很高興，今天的打法比較積極，敢直接朝旗位進攻。

原領先者英格蘭的夏朵芙今天表現平平，打出3鳥2柏忌的71桿成績，兩天累計136桿（-8）暫時退居第2，但僅落後徐薇淩1桿。

2018年10月25日 台北市 2018裙擺搖搖LPGA台灣錦標賽26日舉行第二回合的比賽，圖為紐西蘭的高寶璟。（季志翔攝）

韓裔紐西蘭籍的前球后高寶璟今天也大進補，共斬獲7隻小鳥，不過在第11洞吞下柏忌，最後繳出66桿（-6）的單日最低桿成績，並以兩天累計137桿（-7）衝到第3名，去年她在這項比賽拿到亞軍。

韓國選手李美林昨天只打出71桿、並列第23，今天也大幅進步，繳出6鳥1柏忌的67桿（-5），兩天累計138桿（-6），由並列第23衝到並列第4。美國的科達今天則打出71桿，不如昨天亮眼，兩天累計也是138桿、並列第4。另一美國選手康梅根兩天139（-5）單獨排名第6。

2018年10月25日 台北市 2018裙擺搖搖LPGA台灣錦標賽26日舉行第二回合的比賽，圖為李晶恩（右）與麥當勞（中）開球前在臉上塗抹防曬油。（季志翔攝）

台灣選手除了徐薇淩一枝獨秀，其他女將的成績都有一段距離，但旅日名將盧曉晴回穩，抓下5隻小鳥，漸入佳境，不過誠如她自己所說，對果嶺的掌握還不是很到位，共吞下3個柏忌，相當可惜！最後以70桿（-2）繳卡，兩天累計144桿平標準桿，與侯羽薔、劉依貞等人並列第29。

此外，龏怡萍也繳出70桿的不錯成績，兩天累計145桿（+1）並列第40。曾雅妮也有進步，今天打出72桿平標準桿，兩天147桿（+3）則並列第52。

(中時電子報)