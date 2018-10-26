首座水土保持酷學校 關西東光國小揭牌

水土保持局第一所酷學校示範基地在新竹縣東光國小揭牌。(楊宗灝翻攝)

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水土保持酷學校示範基地學童與社區居民VR體驗。(楊宗灝翻攝)

由行政院農委會水土保持局推動首座「水土保持酷學校推廣示範基地」，26日於新竹縣關西東光國小揭牌，水土保持局副局長林長立說，水土保持酷學校的願景是讓水保生活化，並以水土保持課綱化為推動目標，新竹縣關西鎮東光國小即是水土保持相關系列活動及教具資源挹注的學校之一。

林長立說，東光國小獲得水保局開發多元教具教材等相關資源，透過桌遊、實驗、團隊競賽等不同型式，結合防災應變、水土保持科普知識，跳脫制式教育框架，以各式有趣又好玩的教材寓教於樂，因此特別選定該校為第一所水土保持酷學校推廣示範基地，希望水土保持與土石流防災知識扎根校園，深入社區。

東光國小校長郭佳慧表示，學校位在浪漫台3線大道上，成為全國第一所水土保持酷學校推廣示範基地，讓將邁入70歲的老校展現創新活水。東光國小示範基地提供的水土保持課程以適合「5到100歲」、「處處是水土保持教室」為理念，並整合產官學研同心圓夢讓水土保持教育擴散到各校、家庭及社區。另外針對十二年課綱，校方把水保局新開發的STEM(Science Techinology Engineer Mathematic)土石流課程加上A（Art藝術）從STEM教育進化為STEAM水保教育，以活化農村再生社區的終身學習。

(中時 )

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