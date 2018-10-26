「現在的流氓不吃檳榔」 大哥力阻張孝全嚼檳榔扮兄弟

2018年10月26日 16:40 時報周刊 張毓琪

王柏傑為戲落髮，導演陳映蓉象徵性地剪下第一刀。張毓琪攝

Netflix首部自製華語影集《罪夢者》正在拍攝監獄重頭戲，媒體今前往坪林的法務部廉政署廉政研習中心探班，導演陳映容表示該處本是監獄，雖已閒置10多年，但她一看到這座建物的結構和氛圍，就覺得這是一個有故事的場景，她透露這裡真的行刑過，也有一些靈異故事，因此特地交待劇組拍攝期間不要嬉鬧，以示尊重。

男主角張孝全、王柏傑和周洺甫今天開始拍攝監獄戲，3人也敬業地為戲落髮，周洺甫表示很早就想剃平頭，因為方便整理；王柏傑則說，他們全部素顏上陣，現在連頭都不用梳了，更省時間。劇中的囚服由美術組設計，張孝全和王柏傑透露，囚服的褲子本來更短，但他們打戲很多，大家又經常蹲著，若是褲子太短怕會太性感。

張孝全、王柏傑和周洺甫的顏值沒有因為囚服而降低，陳映蓉笑說她選角只著重在「帥」和「出其不意」，「他們可以組男團了，」陳映蓉強調：「但不是粉味的，是檳榔味男團。」張孝全和王柏傑在戲中飾演黑幫分子，台詞髒話滿天飛，而且還有很多嚼檳榔的戲，2人一天要吃掉幾百元的檳榔，張孝全吃到下巴疼痛，王柏傑則是口腔破洞。

開鏡前，導演帶著張孝全等人和真的大哥們吃飯，張孝全忍不住爆料：「大哥叫我們不要吃檳榔，說現在的流氓沒在吃。」工作人員聽了趕緊解釋，《罪夢者》的時空背景要比現在早好幾年，吃檳榔很合理。張孝全很感謝這些「兄弟」的協助，覺得獲益良多，「還有人直接演給我看。」至於對方演了什麼？張孝全坦承當時有點醉了，已記不清。王柏傑聽了立刻吐嘈：「那你還說獲益良多。」張孝全趕緊解釋：「那是一種感覺啦！」

(時報周刊)