台南》黃偉哲畜牧後援會成立 「三大政策」讓農民賺錢

2018年10月26日 16:48 中時 劉秀芬

台南市長候選人黃偉哲畜牧後援會26日上午於下營區成立，有57位畜牧產業相關幹部及負責人加入。黃偉哲說，他大學時就讀台大農業推廣系，擔任過農委會專門委員，對農漁畜牧業有一份責任感及深厚的感情，未來若當選市長，將實現「產品安全、環境友善、農民賺錢」三大政策目標。

黃偉哲表示，將配合中央政策，推動農業發展、提升農產行銷、推動生態農業，實現「產品安全、環境友善、農民賺錢」三大政策目標，落實食品安全及環境永續的理念，持續深化台南農產品牌，包含牛肉湯、牛奶、各類肉品等，要讓市民及更多消費者，享用高品質的台南畜牧產品。

針對農業缺工問題，黃偉哲表示將與中央共同研議引進外勞可行性，顧及本外勞權益。同時也將啟動青年返鄉工程，農業學堂加強技術轉移，智慧農業提升管理效能，創生農村提供勞動力並打造特色品牌。

此外，也會依法協助畜牧業者處理水權問題，並普及自來水管線供應，多元方式協助畜牧場取得用水；協助處理搭排問題，邀集農委會及水利會等相關單位協商，以推動循環經濟為優先。同時，將檢討肉品市場屠宰分配，依據養殖數量、市場需求等，做合理配置。

黃偉哲畜牧後援會由白河養豬生產合作社理事主席曾勝誠擔任總會長、台南市養豬協進會理事長顏瑞進擔任榮譽理事長、並由李宗義擔任養豬分會長、養牛分會長顏崇禮、養鹿分會長林昆鋒、養鴨分會長曾永富、六官分會長黃亮蒼、養鱉分會長胡永富，並由養豬協進會總幹事楊昌樺擔任總幹事。

(中時 )