4座寵物公園啟用 打造1區1寵物公園

2018年10月26日 16:55 中時 蔡依珍

桃園區經國環保公園柵欄改為不銹鋼材質，設備也汰舊換新，原本的泥地也改鋪碎石，避免塵土飛揚，也給毛小孩奔跑挖土的遊憩空間。(蔡依珍攝)

桃園區經國環保公園柵欄改為不銹鋼材質，設備也汰舊換新，原本的泥地也改鋪碎石，避免塵土飛揚，也給毛小孩奔跑挖土的遊憩空間。(蔡依珍攝)

桃園市府斥資818萬元桃園、平鎮、楊梅和龜山各打造1座寵物友善專區，增加碎石、輪胎、跨欄等，讓毛小孩可以鑽、挖、跑、跳，市長鄭文燦26日也跟毛小孩搶先試玩。（蔡依珍攝）

桃園市府斥資818萬元桃園、平鎮、楊梅和龜山各打造1座寵物友善專區，增加碎石、輪胎、跨欄等，讓毛小孩可以鑽、挖、跑、跳，市長鄭文燦26日也跟毛小孩搶先試玩。（蔡依珍攝）

桃園市府斥資818萬元桃園、平鎮、楊梅和龜山各打造1座寵物友善專區，增加碎石、輪胎、跨欄等，讓毛小孩可以鑽、挖、跑、跳，市長鄭文燦26日也跟毛小孩搶先試玩。（蔡依珍攝）

桃園市府為營造友善動物城市，斥資818萬元分別在桃園、平鎮、楊梅和龜山各打造1座寵物友善專區，增加碎石、輪胎、跨欄等，讓毛小孩可以鑽、挖、跑、跳，26日市長鄭文燦宣布聯合啟用，他也預告還有3座寵物公園明年3月就能全數完工，全力邁向一區一寵物公園。

動保處今年編列818萬元，打造首期4座寵物友善專區，像是桃園區經國環保公園的寵物空間，塑料柵欄破損、木棧道老舊不堪，6月起全面翻新，柵欄改為不銹鋼材質，設備也汰舊換新，原本的泥地也改鋪碎石，避免塵土飛揚，也給毛小孩奔跑挖土的遊憩空間，還貼心設置清洗區，讓運動完的毛小孩能乾乾淨淨返家。

龜山區大湖紀念公園則將大型犬及小型犬分流，大型犬區設置波浪棧道、三角形坡道、跨欄等，小型犬區則有輪胎跳躍設施等。平鎮區雙連公園更增加混凝土管、梯字形坡道、輪胎、跨欄、三角形坡道及蹺蹺板，毛小孩跑、跳、挖、鑽一應俱全。楊梅區埔心公園則有3處寵物便利區，讓毛小孩能專區「解放」。

鄭文燦預告，斥資723萬元打造的龜山區婦幼公園、大溪區覆土區公園及龍潭區武漢公園等3處寵物專區預計明年3月完工，允諾一行政區至少一寵物友善專區，並朝一生活圈一寵物友善專區的目標邁進，至少會有20處，他也提到桃園有21間寵物友善餐廳、每年也和Lamigo桃猿隊合辦「愛PET趴」，要讓毛小孩在桃園暢行無阻。

鄭文燦說，桃園已設立151家寵物登記站，累計共登記17萬6560隻犬貓，提醒民眾依動保法等相關規定，飼主應為寵物絕育、施打晶片和辦理寵物登記，桃園市民幫寵物植晶片僅需負擔300元，配合犬貓絕育補助，公的每隻補助500元、母的每隻補助1000元，呼籲民眾落實。

(中時 )