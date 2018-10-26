4座寵物公園啟用 打造1區1寵物公園

桃園市府斥資818萬元桃園、平鎮、楊梅和龜山各打造1座寵物友善專區，增加碎石、輪胎、跨欄等，讓毛小孩可以鑽、挖、跑、跳，市長鄭文燦26日也跟毛小孩搶先試玩。（蔡依珍攝）

友善列印
中時
桃園區經國環保公園柵欄改為不銹鋼材質，設備也汰舊換新，原本的泥地也改鋪碎石，避免塵土飛揚，也給毛小孩奔跑挖土的遊憩空間。(蔡依珍攝)
桃園區經國環保公園柵欄改為不銹鋼材質，設備也汰舊換新，原本的泥地也改鋪碎石，避免塵土飛揚，也給毛小孩奔跑挖土的遊憩空間。(蔡依珍攝)
桃園市府斥資818萬元桃園、平鎮、楊梅和龜山各打造1座寵物友善專區，增加碎石、輪胎、跨欄等，讓毛小孩可以鑽、挖、跑、跳，市長鄭文燦26日也跟毛小孩搶先試玩。（蔡依珍攝）
桃園市府斥資818萬元桃園、平鎮、楊梅和龜山各打造1座寵物友善專區，增加碎石、輪胎、跨欄等，讓毛小孩可以鑽、挖、跑、跳，市長鄭文燦26日也跟毛小孩搶先試玩。（蔡依珍攝）
桃園市府斥資818萬元桃園、平鎮、楊梅和龜山各打造1座寵物友善專區，增加碎石、輪胎、跨欄等，讓毛小孩可以鑽、挖、跑、跳，市長鄭文燦26日也跟毛小孩搶先試玩。（蔡依珍攝）

桃園市府為營造友善動物城市，斥資818萬元分別在桃園、平鎮、楊梅和龜山各打造1座寵物友善專區，增加碎石、輪胎、跨欄等，讓毛小孩可以鑽、挖、跑、跳，26日市長鄭文燦宣布聯合啟用，他也預告還有3座寵物公園明年3月就能全數完工，全力邁向一區一寵物公園。

動保處今年編列818萬元，打造首期4座寵物友善專區，像是桃園區經國環保公園的寵物空間，塑料柵欄破損、木棧道老舊不堪，6月起全面翻新，柵欄改為不銹鋼材質，設備也汰舊換新，原本的泥地也改鋪碎石，避免塵土飛揚，也給毛小孩奔跑挖土的遊憩空間，還貼心設置清洗區，讓運動完的毛小孩能乾乾淨淨返家。

龜山區大湖紀念公園則將大型犬及小型犬分流，大型犬區設置波浪棧道、三角形坡道、跨欄等，小型犬區則有輪胎跳躍設施等。平鎮區雙連公園更增加混凝土管、梯字形坡道、輪胎、跨欄、三角形坡道及蹺蹺板，毛小孩跑、跳、挖、鑽一應俱全。楊梅區埔心公園則有3處寵物便利區，讓毛小孩能專區「解放」。

鄭文燦預告，斥資723萬元打造的龜山區婦幼公園、大溪區覆土區公園及龍潭區武漢公園等3處寵物專區預計明年3月完工，允諾一行政區至少一寵物友善專區，並朝一生活圈一寵物友善專區的目標邁進，至少會有20處，他也提到桃園有21間寵物友善餐廳、每年也和Lamigo桃猿隊合辦「愛PET趴」，要讓毛小孩在桃園暢行無阻。

鄭文燦說，桃園已設立151家寵物登記站，累計共登記17萬6560隻犬貓，提醒民眾依動保法等相關規定，飼主應為寵物絕育、施打晶片和辦理寵物登記，桃園市民幫寵物植晶片僅需負擔300元，配合犬貓絕育補助，公的每隻補助500元、母的每隻補助1000元，呼籲民眾落實。

(中時 )

花蓮》國際獅子會捐贈血糖檢測儀… 奧客賴帳靠這招，律師教你可以這…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。