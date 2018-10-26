苗栗》苗縣府刪出國考察費？徐耀昌：採合議制決定

2018年10月26日 16:51 中時 巫靜婷

民進黨籍縣議員羅貴星提出刪除縣府與縣議員不必要之出國考察經費，將撙節之費用回饋至縣民身上。縣長徐耀昌表示，刪除預算採合議制，非1人說的算。（巫靜婷攝）

苗栗縣議會26日上午舉行第8次定期會總質詢，縣議員羅貴星指出縣政預算書4年來的「施政重點」及「預算概要」竟隻字未改，痛批此舉藐視議會，另外還提出應刪除縣府及議員的考察預算，縣長徐耀昌回應，預算書本就有其科目須照實詳列，至於是否刪除考察預算則採合議制，下屆的事留給下屆決定。

針對出國考察預算編列，民進黨籍議員羅貴星質疑，縣府每年出國考察數次，但考察內容似乎與預期效果有些落差，他指出明明是「加強農漁業推廣與行銷」之名考察，隨行的民間社團卻是舞蹈協會成員，雖是自費參加，但是仍與推廣目的較無關聯。

羅貴星認為，與其花錢在考察，不如將經費用在協助輔導農漁民，更有實質效益。他指出，財政問題非舊聞，何況鄉鎮市長在公所就已編列考察預算，縣府無須「錦上添花」，因此提出縣府與縣議員考察經費應刪減，將撙節的費用回饋縣民。

徐耀昌回應，編列預算給鄉鎮市長4年1次海外考察是行政慣例，至於縣議員的考察經費則見仁見智，刪除預算應採合議制，非1人說得算，再者離選舉剩不到1個月，很快就誕生新的團隊，下屆的事留給下屆做決定。

此外，羅貴星還指出預算書4年來的「施政重點」及「預算概要」竟隻字未改、全部照抄，痛批此舉不僅藐視議會，更是不尊重納稅人，講到激動處時怒摔預算書，徐耀昌急忙表示，預算書本就有其科目須照實詳列，請議員勿在議會殿堂再摔預算書。

(中時 )