救低薪！藍委點名瓦城、寶雅、國巨、為升

2018年10月26日 17:00 中時 楊佳穎

國民黨團書記長曾銘宗今質詢行政院長賴清德時聚焦低薪問題，列出32家上市上櫃公司統計資料，進一步點名瓦城、寶雅、國巨、為升等公司平均薪資僅40萬至60萬元，「這麼賺錢的公司，一年賺一個資本額，這些老闆非常沒良心，合理嗎？」賴揆則坦言，有注意到一些國際級大公司的起薪確實很低，盼獲利不錯的國際級大公司能多多考量，讓員工薪資提高。

賴清德接著說，解決低薪是行政院重要政策，研議從明年開始，要求上市櫃公司將董事、監察人以外的員工薪資充分揭露，另外，像是公共工程招標，政府也會把投標公司薪資納入其中一環。

曾銘宗今質詢指出，107年度總預算編180億辦理公務員加薪，政策目的是盼由政府開頭，帶動民間加薪，至今評估實際效果如何？賴清德回應，根據人力銀行統計，有50%企業跟著加薪，加薪幅度超過3%；主計總處主計長朱澤民則說，今年5、6月統計，發現有40%的提高。至於明年要不要加薪？賴表示，這問題要再討論，但108年總預算沒編列。

曾銘宗進一步說，根據106年度統計資料，受雇者平均月薪3萬元以下高達34%，有多達898.5萬名受雇者為月薪4萬元以下、佔66%，低薪情況非常嚴重，已造成大量人才外流、國安問題，盼政府拿出解決方法。賴清德則說，34%是趨勢，若看更早數據，有一直在改善，最壞時有45%。

曾銘宗接著提出32家上市上櫃公司財報資料，以截至106年12月31日止，股權200元以上、EPS 10元以上為標準，統計員工平均福利費用（含薪資、勞健保、退休金及其他員工褔利費用合計），其中，像是國巨員工平均福利費用僅60.8萬、為升也只有62.7萬。另外，上櫃公司部分，瓦城僅39.9萬，連40萬都不到，寶雅則為40.5萬元。

進一步統計，這些股價200元以上、EPS10元以上的上市公司，平均股價546.3元，平均稅後盈餘311.1億元，平均EPS 27.78元，員工平均福利費用168.6萬元；上櫃公司平均股價380.2元，平均稅後盈餘13.4億元，平均EPS 18.35元，員工平均福利費用160.1萬元。

曾銘宗直言，這些國內最有競爭力、最有能力加薪的上市上櫃公司，都沒有跟隨政府加薪政策，「院長看得下去嗎？這些老闆很可惡！」當公司股價大漲、盈餘大幅增加，都是大老闆獲利，誰來照顧廣大勞工權益？且政府今年又幫這些上市櫃公司大幅減稅，完全不公平，政府應想出策略。

對此，賴清德坦言，的確有注意到一些國際級大公司起薪很低，也特別發現包含日本、韓國，有些國際級大公司一開始起薪不低，很多人就拼命唸書、補習，想進到起薪很高的公司；而台灣有一些國際級公司很好，當然也有少數在起薪方面能再加強，因此希望國際級大公司若獲利不錯的，也多多考量，讓員工薪資提高。

曾銘宗則呼籲，賴清德不能用「想」的，有些公司真的很誇張，應親自組成專案小組，討論怎樣解決低薪問題，也請各部會就權責內項目提出因應方案。

(中時 )