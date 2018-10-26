避開秋老虎！餐桌生活節與Janet狂歡、聽歌、嚐美味

柯市長秒變身帥氣南瓜哥 Janet「搗蛋」幫柯市長戴上搞怪菜刀（由左至右）Soac、湘婷、柯市長、Janet、邱煌、大霈、Anton。（TLC提供）

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中時電子報
／整理報導

連續辦5年的TLC野餐日，今年推出升級版！免受秋老虎酷曬，將草地換為餐桌，然內容更有料！連續三天的餐桌生活節從今（26）～週日（28日）在文青盛地松菸2號、3號倉庫盛大開幕！有機會和美麗Janet共享美味佳餚，聽陳昇與新寶島康樂隊飆歌趣！連近來忙於公務與選舉的台北市長柯文哲也來共襄盛舉，應景打扮成帥氣南瓜哥 」提前過萬聖節！

「TLC餐桌生活節」10月26日至28日於松菸2號、3號倉庫熱鬧舉辦！（TLC旅遊生活頻道 提供）

今年適逢TLC在台開播15週年，TLC當家主持齊聚一堂，由Janet領軍《水下三十米》李霈瑜(大霈/Patty)、《瘋台灣首遊》黃湘婷Sharon、《美食無國界》索艾克Soac與《環郵海上新視界》安東Anton，五人大方將人生故事搬上餐桌與粉絲分享，與觀眾一起「瘋餐桌」！

柯市長挑戰「南瓜料理」處女秀 親手製作搗蛋料理。（TLC提供）

柯市長也換上帥氣南瓜西裝與變裝成巫婆的Janet壓軸出場，挑戰生平第一次與明星攜手走T台， Janet「搗蛋」幫柯市長戴上搞怪菜刀、巫婆帽，讓餐桌節增添溫馨。

「餐桌生活節」裡有各式文創小店，歡迎加料玩創意。

「TLC餐桌生活節」除有機會和「大明星」一起共餐，現場也有各式文創小店與美味餐飲！和米其林寶寶大玩知識輪盤、抓娃娃機拿好康！置身於古董家具內拍復古美照！

「餐桌生活節」裡也能到古董家具店陳設的布景裡拍攝復古美照。

連續三天不斷電活動在第一天以「繽紛嘉年華」為主題，TLC當家主持群將一同現身舉辦盛大慶生趴，與粉絲近距離併桌享用美食佳餚、促膝長談分享彼此的故事！

「餐桌生活節」不只有美味料理，也有各式手做DIY。

本週六(10/27)以約會、戀愛、時尚三大元素為主的「粉紅愛戀派對」，號召暖心一姊《周蕙》、歌壇甜心《Kimberley陳芳語》、Youtuber創作歌手《文慧如》三位實力派歌手帶來膾炙人口的浪漫情歌。

10月27日星期六，歌壇甜心《Kimberley陳芳語》邀請民眾聽音樂說故事，體驗全新「TLC餐桌生活節」。（TLC旅遊生活頻道 提供）

本週日(10/28)則是以海島旅遊為主的「藍色海洋派對」，由《水下三十米》主持人大霈領軍《瘦瘦英雄 So-So Heroes》藉由歌聲除去炎炎夏日的煩悶、昇式情歌《陳昇》與本土樂隊《新寶島康樂隊》帶來最有海島風情的歌聲！

「餐桌生活節」有機會和大明星一起共餐享美味。

★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

「TLC餐桌生活節」10月26日至28日於松菸2號、3號倉庫熱鬧舉辦，與眾星併桌共餐再也不是夢！（TLC旅遊生活頻道 提供）

TLC餐桌生活節

地點：松菸2號、3號倉庫

時間：2018/10/26(五) ~ 2018/10/28(日)

(中時電子報)

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