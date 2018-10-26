不甩川普 陸打貿易持久戰 他們超傷

2018年10月26日 16:59 中時電子報 楊幼蘭

美中貿易戰

美中貿易戰至今沒有緩和跡象，北京正在拉長戰線，打持久戰。專家認為，美國總統川普最好開始想想，從這場僵持戰退場的對策。

CNN新聞網的分析指出，中國岌岌可危的股市幫不了他。這只會連帶使美國股市波動，而許多美國人的退休基金都放在股市內。川普把美股大跌怪在聯邦準備理事會（Federal Reserve Board，Fed）升息上。

然而，主要該怪的，其實是貿易前線如今根深柢固的不確定性。雖然川普海準備加課中國大陸貨品關稅，但多數北京領導人似乎不太願意和川普一搭一唱。事實上，他們根本不回電話。

儘管川普盤算，11月要趁阿根廷20國集團（G20）峰會時，和中國大陸國家主席習近平會面。但種種跡象都開始顯示，北京要打一場十分持久的貿易戰。

周二一早上證綜合指數下跌2.26%，恆生指數下挫3.08％。但當紐約證券交易所開盤時，道瓊斯指數卻暴跌超過540點，後來才稍微反彈。就在周二盤中，納斯達克指數創下自2008年11月以來最糟的紀錄。

然而，中國股市受衝擊對廣大民眾的影響，卻遠不如美股受挫對美國百姓的衝擊。中國家庭資產中股票只佔了9％，但相對的，股票卻佔了美國家庭資產的1/5。而有72％中國人的儲蓄是現金，但至少54％的美國人擁有股票。儘管據民調機構蓋洛普（Gallup）統計，這數字近10年已經下降。但擁有股票的美國人比例，仍超過中國人比例的5倍。

也不知是好是壞，這些美國人中，有許多都把退休基金投入股市，希望股是健康，股價一路長紅。

然而，北京官員似乎一點也不急著談判。白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）已經坦承，華府已提出詳細的要求清單，5、6個月來基本上都沒有改變，但問題在於，他們就是不回應。

(中時電子報)