選舉逼近 川普狂打反移民危機牌將動用軍隊

圖為美墨邊境的非法移民，被拘留在邊界關卡留置所的鐵絲網籠內等待移民單位處理。川普對移民的強硬政策似乎未見其效，但移民問題卻成了川普在期中選舉的助選工具。（圖／美聯社）

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中時電子報

美國期中選舉只剩兩週，總統川普所屬的共和黨支持率仍未見起色，近日開始狂打反非法移民牌衝刺選情，美國官員表示，政府可能關閉美墨邊境通道阻擋大量流入的非法移民，並在邊境部署千名軍人。

據《華盛頓郵報》(Washington Post)報導，多位匿名政府官員指出，眼見大批中美洲移民徒步經墨西哥前往美國，白宮正考慮關閉邊界。川普計畫派軍隊執行邊界關閉政策，同時暫停給予政治庇護。不過，相關行政細節如何安排尚未得知。白宮官員說，目前考慮的措施包括各式各樣的行政、法律問題，但尚未做出任何決定。

美墨邊境最近湧入大量移民徒步入境，聲稱絕不容忍非法移民的川普在推特上發文說：「我正調度軍隊因應國家緊急狀態，他們（非法移民）將被攔截！」

但是成千上萬的中美洲移民並不理會川普推文的警告，他們徒步穿越墨西哥數個州，夜宿於野外或小鎮的街道，徒步距離超過1500公里以上。

一名來自宏都拉斯的移民表示，他計劃率領同行的移民前往墨西哥北部，「無論川普說什麼，他都阻止不了我們。」隊伍中其他人表示，比起川普派兵或關閉邊界，他們更怕回到暴力充斥的家園。「如果我們回到宏都拉斯，幫派大概會把我們殺了。」

川普上任以來對移民的立場一向強硬，而美國即將在11月6日進行期中選舉，為保住共和黨在國會的多數優勢，刻意透過媒體炒作移民議題，以加強選民們的危機感。

兩位匿名美國官員說，為執行關閉邊界政策，國土安全部可能要求部署800至1000名現役軍人。

(中時電子報)

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文章來源：Trump considering plan to ban entry of migrants at southern border, deny asylum

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