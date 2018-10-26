氣溫下探！愛買秋冬乾燥對策 新品上市

2018年10月26日 17:35 工商 劉馥瑜

下周氣溫恐降到15度，創今年入秋以來最低溫！知名量販賣場愛買因應季節交替，推出多款秋冬乾燥對策保養新品及優惠。愛買表示，即日起至11月20日祭出「秋冬漾美人」特別企劃，精選上千款款秋冬熱門沐浴、洗髮、護髮、生理用品，單筆滿688元送100元現金抵用券；同時，引進百款秋冬乾燥對策年度新品，包含日本代購第一名雙倍保濕沐浴乳、韓國無矽靈洗髮精、丹麥舒敏親膚皂、藥局保健品、營養補充品、口罩等，單筆滿888元現折50元。

愛買公關經理王佳慧觀察，近來消費者偏愛強調無矽靈、植粹成份等商品，銷量明顯增5成，今年秋冬愛買趁勢推出30款新品、並強打日韓暢銷品，共計60款話題商品68折起，尤其以無矽靈、植粹、香氛為特色，像是日本同步發售【潘婷Micellar洗/潤系列】、韓國100%植粹精油【think nature植粹精油洗髮精】、韓國低刺激成分【可瑞絲無矽靈洗髮精】、獲得歐洲有機認證【蒂沐蝶植粹洗髮精】，10月買氣上升2成。

此外，愛買指出，秋冬保濕神品同步優惠，日本COSME大賞口碑款【日本UTENA佑天蘭黃金果凍】高達33公克果凍精華，不必飛日本就能掃貨；開價保養新品【純白專科泡泡乳液】顛覆乳液觸感、加速肌膚吸收，限時85折；日本【LOSHI保水潤澤馬油護膚乳液】市價249元，下殺68折，只要169元。

據愛買統計，乳液、乳霜進入秋冬後，銷量暴增為夏季的3倍，平價單品【雪芙蘭滋養霜】9月已熱銷近萬瓶，主打對抗乾燥肌、敏感肌的商品也增加2成，【舒特膚全效潤膚霜】限時優惠組兩瓶495元，約為市價55折；止癢藥品曼秀雷敦AD化身【曼秀雷敦AD溫和滋潤潔膚乳】，還有日本代購第一名【NIVEA絲滑雙倍濃厚保濕沐浴乳】，拯救冬季敏感肌。

此外，空氣品質隨季風惡化，愛買10月份口罩銷量也增加5成，估計單月可突破15萬片。愛買指出，在量販通路獨家推出【精靈寶可夢授權口罩】親子款每包59元，有皮卡丘、卡比獸等3款圖樣，另有SNOOPY史努比、櫻桃小丸子與Hello Kitty聯名款繽紛兒童口罩，3M醫用兒童口罩則有4包100元優惠，平均每件為市價65折；口罩OL必備防脫妝【3D海洋世界醫療口罩】買一送一，平均每片不到2.5元；還有3層抗菌、阻粉塵【防霾 PM2.5 3D立體口罩】5包399元。

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