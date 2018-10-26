台北》姚文智提大巨蛋變「東區大公園」 丁守中：可行性不高

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民進黨台北市長候選人姚文智今拋出大巨蛋解方，要整合松菸文創、大巨蛋、國父紀念館等周邊，成為「東區大公園」。對此，國民黨台北市長候選人丁守中受訪直言，「他的想法可行性並不高」，自己則會在符合安全前提下，絕對讓大巨蛋讚2年內完工。

姚文智今指出，若當選市長，對大巨蛋的處置有2個明確的態度，首先上任後立即與遠雄解約、市府接管，第二則是以「東區大公園」解決大巨蛋問題，並連帶解決東區面臨的發展瓶頸。

姚文智接著說，將打造「蝶翼」（butterfly wing）前衛造型的高架通廊方案，橫跨忠孝東路、連接南北，整合台北機廠、松菸文創、大巨蛋、國父紀念館、逸仙路、市議會、市府前廣場與公園，打造大安森林公園3倍大、綠意盎然的「東區大公園」。

對此，丁守中下午受訪表示，姚文智的想法可行性並不高，想想看當初350億要分50年回本，「『蝶翼』」要怎樣回本？」是否又會有違反契約的問題、市府要賠錢？他也重申，自己將在符合安全前提下，「絕對在兩年內讓它完工！」

另外，對於有媒體民調指稱，若明天投票，預估柯文哲得票率44％、丁守中為40％，但支持度部分柯文哲為40％、丁守中33％；丁守中則一貫回應，民調作參考就好，會一步一腳印、全力以赴，也曉得民心思變，有信心爭取最後的勝利，且事實上4%在正負誤差範圍之內。

(中時 )

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