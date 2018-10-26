拿不到大陸居住證 劉樂妍哭了「荒謬又荒唐」

2018年10月26日 17:19 中時電子報 蔡曉婷

劉樂妍發文。（圖／取自劉樂妍微博）

大陸9月起開始受理港澳台居民申辦居住證，據悉開放前20天便引來2萬人申辦，其中又以台灣居民最多，已將重心移往大陸生活的女星劉樂妍，今(26日)稍早則在微博透露至今仍拿不到居住證，警方看了她入境資料，稱她因沒連續居住在當地超過半年，因此無法辦理，讓劉樂妍哭哭自嘲說：「反台獨愛國女星，『我』居然没有18碼居住證。」

大陸上月起接受申辦港澳台居民居住證，條件為在大陸居住半年以上，且有合法穩定工作、合法穩定住所、連續就讀的三項條件中符合其一就可申請，但當時有不少台商、台生都不符合「居住半年以上」條件，媒體則報導，依據實際辦證狀況，只要申請者能拿出房產證明或在學、工作證明，派出所均會接受辦理。

稍早劉樂妍發文說，自己到北京2年5個月了，但因自己沒公司拿不出就業合同，因此無法循「穩定工作」這條來辦證明，「穩定就學」也不符合，至於穩定住所，因劉樂妍過去都住在飯店，沒有穩定住所，且也沒有連續超過半年，所以遭駁回申請。

對此，劉樂妍說：「覺得非常的荒謬又荒唐。我穩定又合法的，交房租給如家飯店交了兩年！就算我常常不在，常常在外拍戲，但是我穩定交房租交了兩年。」並氣說：「不能回家探親？為什麼要連續居住半年？」她上次回到大陸時間是10月14日，接下來得穩定居住在大陸半年，才能符合辦證條件，最後劉樂妍更附上了5個哭泣符號，看似十分無奈。

劉樂妍微博全文：

國家發給台灣人的18碼居住證

我看的見，聽得見，但是我就是拿不到你……

我台灣人裡面有名的北漂。我來北京兩年五個月了。

可是我拿不出來證明我在北京工作了兩年，因為我是一個單幹戶，我沒有公司。所以我沒有就業契约。我在大陸拍過十部戲，但是我無法證明我在北京有穩定的就業。用穩定就業，或是穩定就學這一條來辦，我的路算是死了。

那我就用住房來辦吧！

我今天去辦居住證，警詧用電腦看了我的出入境資料。他說我之前都是住在飯店裡面，我沒有穩定合法居所。而且我沒有連續居住半年以上。

覺得非常的荒謬又荒唐。我穩定又合法的，交房租給如家飯店交了兩年！就算我常常不在，常常在外拍戲，但是我穩定交房租交了兩年。

難道你們半年都不回家的嗎？我一直呆在大陸，但是我也要回家啊

所以我還是沒有居住證，警詧說我上次入境是10月14號。我要從現在起『穩定居住』在大陸半年才可以辦。

國家的規定是不是有點不合理呢？

不能回家探親？為什麼要連續居住半年？

難道你半年不回家一趟的嗎？

可笑的是，反台獨愛國女星，『我』居然沒有18碼居住證。

(中時電子報)