科技部跳島搶灘 金門吹起科普風

科技部今天在金城國中體育館舉辦「送AI到金門」活動，「小舞獅機器人」熱鬧迎賓。（李金生攝）

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小朋友開心DIY，體驗多采多姿的生活科學。（李金生攝）
宜蘭南澳高中結合AI與泰雅族原民狩獵、樂舞儀式的「泰雅傳統未來式、狩獵機器人」。（李金生攝）
國立科學工藝博物館的現場DIY攤位，則讓進場體驗的學生透過燃燒蠟燭，產生奈米等級的碳顆粒，了解防水效應的基礎運用知識。（李金生攝）
科技部今天在金城國中體育館舉辦「送AI到金門」活動，讓金門也掀起一股科普風。（李金生攝）
國立金門大學建築系與金門農工、金城和金湖國中協力推出的低碳智慧屋，則呈現風力和太陽能發電，在節能減碳和節水領域的運用，傳達科技始終來自於人性，多采多姿的生活化一面。（李金生攝）
大眾科學的運用，讓生活日常更加有趣。（李金生攝）
縣府和金門大學期待席捲全球的AI，在金門也能往下扎根，打造一座讓青年學子發揮創意，培育未來人才的小小基地。（李金生攝）

科技部今（26）日帶著人工智慧團隊跨海前進金門，在金城國中體育館展出多項科普作品，吸引中、小學生開心動手體驗，協力參與的縣府和金門大學期待席捲全球的AI，在金門也能往下扎根，打造一座讓青年學子發揮創意，培育未來人才的小小基地。

在科技部主導的「跳島策略」下，這批自〈台中科學園區機器人自造基地〉出發，從台灣本島湧向蘭嶼、綠島離島，再於外島搶灘登陸的科技浪潮，讓金門今天也吹起一股科普風。

展出現場包括運用5軸機械手臂的「小舞獅機器人」和內湖高工運用機器人手臂進行棋弈AI決策的「對弈機器人」，以及南澳高中結合AI與泰雅族原民狩獵、樂舞儀式的「泰雅傳統未來式、狩獵機器人」，都展現人工智慧在生活日常的運用與呈現。

另國立科學工藝博物館的現場DIY攤位，則讓進場體驗的學生透過燃燒蠟燭，產生奈米等級的碳顆粒，了解防水效應的基礎運用知識。

國立金門大學建築系與金門農工、金城和金湖國中協力推出的低碳智慧屋，則呈現風力和太陽能發電，在節能減碳和節水領域的運用，傳達科技始終來自於人性，多采多姿的生活化一面。

(中時 )

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