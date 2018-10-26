力霸捐5台飲水機 助銀髮長輩喝好水

2018年10月26日 17:36 中時 蔡依珍

力霸工業科技公司26日捐5台飲水機給桃園的社區關懷據點，助銀髮長輩喝好水，市長鄭文燦代表受贈。（蔡依珍攝）

力霸工業科技公司26日捐5台飲水機給桃園的社區關懷據點，助銀髮長輩喝好水，市長鄭文燦代表受贈。（蔡依珍攝）

力霸工業科技公司26日捐5台飲水機給桃園的社區關懷據點，助銀髮長輩喝好水。（蔡依珍攝）

桃園社區照顧關懷據點已達242處，但常常尖峰時段人潮湧現，飲用水不足，力霸工業科技公司獲悉，26日率先捐贈每台市價5萬元的飲水機給5處關懷據點，不但有100加侖的儲水空間，水質更可讓志工做麵包，總經理陳俊宇鼓勵銀髮長輩多喝好水、少喝飲料。

力霸工業科技公司總經理陳俊宇說，力霸工業科技秉持回饋社會的精神，而社區照顧關懷據點提供的各項服務，是最貼近長輩的服務，期能藉由捐贈飲水機給社區照顧關懷據點，讓社區長輩能在健康促進等活動後有更健康的飲水品質，他笑言這也是公司首次捐贈給銀髮長輩，未來也會持續做公益，照顧更多人。

5台總價達25萬元的飲水機分別贈予桃園市社區文化推廣協會、社團法人桃園市全人生命教育協會、桃園市明聖社區促進會、桃園市莊敬社區發展協會、桃園縣渴望大專志工服務協會等5處社區照顧關懷據點，市長鄭文燦代表受贈，除感謝力霸公司的善舉，也肯定他們長期投入公益、回饋社會的精神，期藉此拋磚引玉，帶動更多企業挹注資源，打造更優質的社區照顧關懷據點服務環境。

社會局指出，桃園至本月已有184處C級巷弄長照站、社區照顧關懷據點更達242處，明年也會持續佈建C級巷弄長照站與社區關懷據點，增加服務量能，並透過據點服務品質和環境再升級等方面著手，提升服務品質，全方位落實在地老化的目標。

(中時 )