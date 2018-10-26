萬聖節搞怪葳格小學HIGH翻天

2018年10月26日 17:58 中時 林欣儀

葳格小學歡慶萬聖節，學生與師長們裝鬼扮怪，造型奇特。（林欣儀攝）

電影中的蜘蛛人、鬼修女竟現身在小學校園內玩遊戲設施？！台中市葳格小學迎接萬聖節，26日舉辦一系列闖關、搞鬼活動，學生們一早就裝扮成各式鬼怪裝扮上課，連師長都變裝為電影《與神同行》中的角色、校長則扮成「瘋狂醫師」，透過萬聖節活動讓教學變得豐富有趣。

走進葳格小學，校園內處處可見萬聖節相關布置，連校舍樓梯下方的角落都宛如電影《與神同行》的拍攝場景，而學生們服裝大搞怪，有人化身為小公主、機器人，還有名學生頂著爸爸特製的大型頭套、變裝為「異形」，這名就讀小一的學生說，裝扮道具都是爸爸製作，自己則負責黏貼「異形」的牙齒。

校方指出，迎接萬聖節，從月初開始就規畫一系列活動，也將萬聖節活動融入英語寫作、科技等課程內，26日下午則安排低年級學生表演、要糖吃，晚上更有闖關、鬼屋探險，並開放家長參加。

總計25個關卡，其中1關宛如曲棍球大競技，闖關者必須要持掃把揮打南瓜頭，並將南瓜頭打進前方鬼門骷髏的嘴巴中，考驗手勁與準確度。至於鬼屋探險部分，校長沈月清說，鬼屋設計以監獄鐵欄杆的造型為大門，走進去就像進入牢房中、要來一場「密室逃脫」遊戲，搭配燈光、音響及真人假扮的鬼怪，精采度百分百。

(中時 )