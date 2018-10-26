南投》日月潭地區選情漸升溫 競選服務處陸續成立

2018年10月26日 17:50 中時 沈揮勝

選情加溫，國民黨提名魚池鄉長候選人黃馨瑩（右四）勤跑社區，以「女兒心」博取鄉親認同。（沈揮勝攝）

國民黨魚池區競選服務處核心幹部，會商討論成立大會細節與流程。（沈揮勝攝）

國民黨魚池區競選服務處總幹事盧瓊珠，正忙著打點林明溱競選旗幟。（沈揮勝攝）

旗海飄揚、選戰增溫。（沈揮勝攝）

選舉抽籤底定，日月潭地區各候選人競選服務處陸續籌備或成立。國民黨提名魚池鄉長候選人黃馨瑩、民進黨提名劉啟帆，同時擇定28日舉辦成立大會，無黨籍參選的單身貴族王聖中則選在11月11日自宅成立競選總部，讓選情逐漸增溫白熱化。

曾經在南投縣議會、台灣省政府服務，前陣子從國立台中教育大學副校長祕書職務提早辦理退休，返鄉專心投入鄉長選戰的前魚池鄉長黃宋華女兒黃馨瑩，擇定28日晚間6點在魚池鄉市場停車場，與縣長林明溱、縣議員謝明謀，舉辦聯合競選總部聯合成立大會。

國民黨魚池區主任委員黃有來、總幹事盧瓊珠表示，活動當天由鳴炮、戰鼓揭序幕，在《台灣有你真好》音樂聲中，由總部主委、前南投縣長林源朗為林明溱夫妻、謝明謀夫妻，以及黃宋華、黃馨瑩父女披彩帶。

立委馬文君、許淑華，以及縣黨部主委洪榮章、魚池鄉民代表會主席張德林等，配合全區黨籍縣議員、鄉代、村長候選人，上台致詞壯聲勢。

除了與尋求連任的縣長林明溱、縣議員謝明謀聯合成立競選服務處，黃馨瑩另將於11月4日在自宅旁的新城村信仰中心順天宮修悟堂廣場，再為個人單獨舉辦「黃馨瑩競選服務處」成立大會。

日前以超人裝扮暴紅、民進黨提名魚池鄉長候選人劉啟帆，同樣選擇28日在魚池國小對面舉辦競選總部成立大會，上午10點起名主持人米漿，以及藝人袁小迪、高子羚、甲子慧等有精彩表演。

而單身的無黨籍魚池鄉長候選人王聖中，選擇1111光棍節當天上午9點起，在東池村東興巷自宅成立競選總部。他表示，個人參選沒有政黨奧援，要靠一己之力勤走基層，爭取鄉親認同。

(中時 )