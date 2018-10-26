蒐藏旅行回憶！星巴克特色門市紀念杯 即起上市

星巴克精選四間特色門市（士林天玉門市、內湖民權門市、台中大英門市、嘉義民權門市）打造特色紀念馬克杯。圖／業者提供

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知名連鎖咖啡星巴克推出的周邊商品，向來是許多咖啡迷愛好的蒐藏品，而區域限定的杯款，更是許多旅客珍藏旅行回憶的一環！星巴克指出，即日起精選台灣北、中、南四區的特色門市，包括士林天玉門市、內湖民權門市、台中大英門市、嘉義民權門市，為這四間門市量身打造紀念杯款，即起上市。

星巴克表示，自2016年4月推出兩款艋舺馬克杯，吸引顧客搶購珍藏後，之後陸續在不同時間推出金門、澎湖、馬祖、大稻埕等特色杯款，吸引顧客徹夜排隊搶購，其中，金門、澎湖、馬祖三家離島門市特色紀念杯款，更造成商品上市前3天即搶購一空的佳績，甚至更有顧客特別前往離島購買。

星巴克表示，該公司致力融合在地文化、參考周邊商圈及建物風景，量身打造風格獨具的特色門市，為呼應消費者的喜愛，星巴克即日起精選北中南四區持續受到關注的門市，如擁有露天花園座位的「士林天玉門市」、全台首家以綠色環保概念為主題的LEED綠建築門市「內湖民權門市」、中南部唯一一間的摩登典藏吧台門市「台中大英門市」及網路上持續受到熱烈討論的「嘉義民雄門市」，打造四間門市特色紀念馬克杯。

星巴克說，這些特色杯款融入店內銷售的咖啡飲品及獨特的門市建物外觀，紀錄了在門市獨有的星巴克時光，也希望為咖啡品味人文生活的旅程中畫下美好的印記。

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