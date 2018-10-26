海科館「針織珊瑚展」開跑　海底世界栩栩如生

2018年10月26日 18:01 中時 李怡萱

國立海洋科技博物館推出「針織珊瑚展」，展出一系列以針織創作的微妙作品。（李怡萱攝）

國立海洋科技博物館推出「針織珊瑚展」，展出一系列以針織創作的微妙作品。（李怡萱攝）

國立海洋科技博物館推出「針織珊瑚展」，昨（26）日起在主題館熱鬧開跑，展出一系列以針織創作的微妙作品，其中大型創作「媽祖的新衣」出動超過40人、耗時半年製作，媽祖慈祥俯瞰栩栩如生的海底珊瑚，兩大將軍千里眼、順風耳化身「Q版」針織玩偶守護一旁，可看性十足。

「媽祖的新衣」由 雲林縣三崙國小學生及針織老師共同製作，媽祖高約30公分，所著的衣物裝飾有海葵、貝殼、海馬等，七彩斑斕。海底世界則有石珊瑚、鈕扣珊瑚、菊珊瑚、海膽、桶狀海綿及鸚鵡螺等多種海洋生物，作品左方是暖色，右方是冷色，顏色變化彷彿彩虹多變。

三崙國小校長黃明旋昨特地攜學生們北上參加開幕展，他說，雲林北港朝天宮廟信奉媽祖，珊瑚產卵季又恰逢媽祖生日，因此將作品與在地文化結合，先前還特地帶小朋友去看媽祖繞境祈福，讓孩子們一睹民間信仰大事。

針織老師表示，媽祖慈祥神情是製作過程最困難的地方，一開始本想讓媽祖睜眼，但眾人覺得不夠完美，最後決定讓媽祖向下俯視，彷彿母親一樣照看海洋生物。

海科館表示，希望透過特展鼓勵民眾以「我是海洋管家」的理念，主動去關心及管理海洋，針織織法不久後也會集結成冊，預計在明年初出版公諸於世，期許成為珊瑚保育及環境教育藝術創作的教學範本，共同守護海洋。

(中時 )