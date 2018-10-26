18℃巧克力成功的祕密 贏在大量閱讀

我愛閱讀護照認證，縣府祕書長洪瑞智（左一）頒獎給閱讀高手。（廖志晃攝）

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18℃巧克力工坊董事長茆晉詳透露事業發展的祕密，贏在大量閱讀。（廖志晃攝）
我愛閱讀獲奬小朋友，體驗一日巧克力師。（廖志晃攝）

南投縣文化局與18℃文化基金會，推動「我愛閱讀」護照認證，以巧克力激勵學童多讀課外書，成果斐然；董事長茆晉詳說，事業經營的祕密，就在於「贏在閱讀，獲取大量資訊」，希望學童養成閱讀習慣，汲取知識開創亮麗人生。

縣府文化局與18℃文化基金會，26日舉行「我愛閱讀」閱讀護照認證頒獎，埔里陳綢阿嬤也到場，支持閱讀在校園深耕；並安排「一日巧克力師」體驗，讓得獎小朋友手作裝飾糖果、餅乾的巧克力屋。

創辦18℃巧克力工坊，事業有成的茆晉詳表示，閱讀可以培養、產生力量，他經營巧克力事業，經常到國內外考查、遊歷，蒐集世界各國甜點書籍，在閱讀、拜訪名師的過程中，讓他找到優勢，也讓事業不斷成長。

茆晉詳說，巧克力市場競爭激烈，18℃除了員工很努力，還贏在閱讀，大量蒐集資訊和應用，成為企業成長的力量；也希望學生在閱讀中獲得啟發，灑下書香社會的種子。

縣府祕書長洪瑞智，感謝18℃文化基金會長期推廣閱讀，並期勉學生養成閱讀習慣累積知識，拓展視野。

「我愛閱讀」護照認證，包括「愛看書」、「愛活動」、「愛寫作」3個認證項目。名間鄉中山國小全校67位學生，在活動期間共閱讀1萬2440本書、參加777場藝文活動、寫了1554篇心得，成為三冠王的學校；國姓鄉立圖書館則席捲3項認證的第1名，名間鄉立圖書館和集集鎮文化服務所，分別獲得第2、3名。

(中時 )

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