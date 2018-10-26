史上最瘦小 49公斤男木工國手拚金牌

江登豐練習時常需扛20多公斤大木板。（勞動部提供）

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勞動部長許銘春（左二）、次長林三貴（左一）、雲嘉南分署長柯呈枋（右一）為國手江登豐（右二）加油打氣。（勞動部提供）

第45屆國際技能競賽明年8月將在俄羅斯喀山登場，勞動部26日在台北頒發國手當選證書，其中雲嘉南分署培訓的家具木工男國手江登豐，身形瘦小僅49公斤，卻打敗13名高大壯碩選手，成為史上最瘦小的家具木工國手。

此次比賽我國將派出42職類47位國手出賽，首波32職類36位國手名單出爐，勞動部長許銘春、次長林三貴、副署長蔡孟良、雲嘉南分署長柯呈枋等人前往加油打氣。許銘春說，去年勞動部特別在官田雲嘉南分署成立國手培訓中心，下月起也將安排國手展開加強訓練。

新出爐的19歲家具木工國手江登豐，嘉義高工裝潢技術科畢業，身高165公分僅49公斤，身形比一般男生瘦小，卻選擇粗重木工當志向，從高二起就在官田雲嘉南分署受訓近4年出線。

江登豐說，自己身材不壯，在製作及備料上有很大的困難，但他認為體力及耐力是可以鍛鍊的，每天勤練13小時木工技術外，還堅持跑步1小時及做100下伏地挺身。在訓練場裡，他常常獨自扛著20多公斤的大塊木材備料、鋸切等，卻神情輕鬆臉不紅氣不喘，換成同身形的女生來試試則完全扛不起來。

雲嘉南分署長柯呈枋表示，家具木工是需要很多體力活的職類，歷屆國手身材通常較高大或壯碩，江登豐是該職類最瘦小的國手，證明只要有心、肯努力，也能突破身體框架，超越自己，有專業出色的表現。

「木頭是有生命、有溫度的，每塊木的紋理紋路都不一樣，給人舒服安定的感覺，就算再苦再累，都能樂在其中。」江登豐說，上屆家具木工國手拿下世界金牌，期許自己明年赴俄比賽，也能為台灣再度拿下世界金牌。

(中時 )

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