節目組幫付袁惟仁36萬醫療費？兒開腔：只是代墊

2018年10月26日 17:59 中時電子報 蔡曉婷

袁惟仁(小胖老師)本月17日在上海飯店跌倒,昏迷送醫後意外發現腦瘤,目前人在瑞金醫院重症病房與病魔奮鬥中,昨(25日)媒體報導,袁惟仁參與的節目《星動亞洲》承諾將扛下他在大陸的醫藥費,如今付清了約台幣36萬的醫療保證金,稍早媒體捕獲袁惟仁的一雙兒女正準備再次搭機看爸爸,兒子袁義澄清這筆錢只是代墊,未來家人會還。

袁惟仁上週驚傳腦溢血,在上海飯店內昏倒送醫急救,如今昏迷指數為7,距離正常說話,也就是昏迷指數為10,還有段路要走,但醫生透露袁惟仁的病況確實已經慢慢好轉,除了對疼痛有感覺,眼球跟手也對家人聲音能做出反應。

而袁惟仁入院後,陸元琪和一雙兒女便在第一時間趕往探視過,袁義當下發文表示:「腦中想的全是離開加護病房跟保全叮嚀的話語,此時的我才發現我有多不想回家,還記得以前你常常對我說,There’s no place like home,But I just want to stay with you,每個人的人生就像是一本書,只是這頁比較難理解難體會」,並感謝外界關心集氣。

據《蘋果日報》報導,袁惟仁與陸元琪所生一對兒女,今再度出發去上海探望父親,陸元琪則因工作暫時走不開,明天將過48歲生日的陸元琪,稍早透露心情仍十分沉重,袁義則說,先前傳大陸節目製作單位幫忙付清了36萬醫療費,但其實這筆錢只是代付,之後姑姑那裡會再歸還。

(中時電子報)