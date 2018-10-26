節目組幫付袁惟仁36萬醫療費？兒開腔：只是代墊

2018年10月26日 17:59 中時電子報 蔡曉婷

袁惟仁（小胖老師）本月17日在上海飯店跌倒，昏迷送醫後意外發現腦瘤，目前人在瑞金醫院重症病房與病魔奮鬥中，昨(25日)媒體報導，袁惟仁參與的節目《星動亞洲》承諾將扛下他在大陸的醫藥費，如今付清了約台幣36萬的醫療保證金，稍早媒體捕獲袁惟仁的一雙兒女正準備再次搭機看爸爸，兒子袁義澄清這筆錢只是代墊，未來家人會還。

袁惟仁上週驚傳腦溢血，在上海飯店內昏倒送醫急救，如今昏迷指數為7，距離正常說話，也就是昏迷指數為10，還有段路要走，但醫生透露袁惟仁的病況確實已經慢慢好轉，除了對疼痛有感覺，眼球跟手也對家人聲音能做出反應。

而袁惟仁入院後，陸元琪和一雙兒女便在第一時間趕往探視過，袁義當下發文表示：「腦中想的全是離開加護病房跟保全叮嚀的話語，此時的我才發現我有多不想回家，還記得以前你常常對我說，There’s no place like home，But I just want to stay with you，每個人的人生就像是一本書，只是這頁比較難理解難體會」，並感謝外界關心集氣。

據《蘋果日報》報導，袁惟仁與陸元琪所生一對兒女，今再度出發去上海探望父親，陸元琪則因工作暫時走不開，明天將過48歲生日的陸元琪，稍早透露心情仍十分沉重，袁義則說，先前傳大陸節目製作單位幫忙付清了36萬醫療費，但其實這筆錢只是代付，之後姑姑那裡會再歸還。

(中時電子報)