台鐵軌道檢測車超時使用8年 台鐵：新車規格不符待修改

普悠瑪列車21日出軌翻覆造成重大死傷。（王英豪）

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台鐵普悠瑪列車出軌翻車，造成重大傷亡。據了解，台鐵目前使用的軌道檢測車已過年限8年之久，新購入的檢測車明明已決標超過2年，卻仍無法驗收上線使用。台鐵表示因招標公司鑫通列出的檢測車規格與台鐵列出的不同，要求其修正規格後才能使用。鑫通則表示目前檢測車只剩動力測試，約1個月後就能驗收。

據了解，目前台鐵僅有1台由美國Plasser American Corp.公司出產的EM80軌道檢測車，EM80必須負責環繞全台，檢測總營運里程超過1000公里的台鐵鐵軌。EM80自1980年使用至今，然而事實上其使用年限僅30年，因此早已超時使用8年的時間。

台鐵在2015年向鑫通資源公司以1.78億元的價格，購入一台新的軌道檢測車，但卻遲遲沒有驗收使用。鑫通發出聲明表示，因台鐵原要求檢測車的變速量油系統以油壓系統驅動，然而鑫通設計部門認為如此不僅有能源浪費之虞，還會額外增加故障機率，因此希望改以電控驅動。

鑫通表示，為了討論檢測車規格問題，與台鐵內部經過半年多工程會的申訴時間，最終仍要求鑫通使用最初的「油壓」系統。鑫通表示，此修改目前都已完成，經過動態測試與教育訓練，約一個月後即可正式驗收上線。另外鑫通聲明提及，將對不實報導的媒體提出告訴。

台鐵內部人員證實，鑫通檢測車無法上線的原因就是規格問題，目前正在積極處理，待所有測試完畢後，即可上線使用。

(中時 )

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