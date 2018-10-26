黃庭堅墨帖入衣成潮服！台新銳設計師跨界玩時尚

2018年10月26日 18:05 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

虛無飄渺的2018，科技日新月異，然根深蒂固的文化續留傳，跨界藝術讓時尚再升級！可曾想像，「草聖」黃庭堅的《花氣薰人帖》在新銳設計師巧手下，飄逸勾畫又隨興！穿上這款中西合併的潮衣，訴說你的自我與態度！

誠品生活AXES五週年！邀嘻哈新星ØZI、金鐘新人姚亦晴Shiny與台灣新銳設計師共同玩時尚，以「時空論」為主題，詮釋過去、現在、未來等12套不同風格的2018秋冬造型，激盪出全新火花。

「我不塑造時尚，我就是時尚。」－Coco Chanel！從穿著型塑我們的風格與品味。過去，時尚精品可能大多數是西方品味所主宰，然近些年來，東方元素在國際時尚也嶄露頭角，特別是許多華人新銳設計師。

誠品生活AXES五週年邀請ØZI與設計師周裕穎、姚亦晴Shiny與設計師JOLIN WU跨界合作。（誠品提供）

跨領域的藝術創作，總能迸出驚喜！台灣第一位登上紐約官方時裝週的設計師周裕穎，曾將書法畫作、故宮文物融入服裝設計，這次攜手ØZI用台灣嘻哈音樂挑戰國際秀場的時尚框架，也萌生了本次AXES五週年的創作靈感主題「根源」，將葉璦菱80年代膾炙人口的金曲《愛我別走》專輯封面復刻印製，並以帶有嘻哈靈魂的普普風格呈現，不僅打造母子另類同台演出的幽默趣味，也象徵二人對音樂的熱愛。

設計師JOLIN WU形容Shiny為「身體裡住著老靈魂的叛逆少女」，她特別喜歡仿舊的新式電影《歡迎來到布達佩斯大飯店》，場景中許多30年代建築、繪畫及老照片，而喜劇帶點傷感敘事手法，也與JOLIN WU浪漫帶點叛逆的創作風格相似。本次JOLIN WU作品透過烏干紗及異材質混搭，完美詮釋Shiny柔中帶剛的率性時尚。

誠品生活AXES 2018秋冬新品。（誠品提供）

平時個性鮮明的ØZI和姚亦晴Shiny，也挑戰為AXES秋冬新品特刊Mag 5，嘗試不同風格的時尚裝扮。本次的拍攝主題為「時空論」，以鮮豔幾何圖騰、大面積色塊等復古元素詮釋「過去」、無風格極限的跨界融合表喻「現在」，而前衛簡約的黑白色系展現「未來」。每件衣服都是藝術品，看穿越古今、跨界玩時尚，也給台灣新銳設計師一個鼓勵。

(中時電子報)