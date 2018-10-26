走路就喘、喉嚨有痰？當心是這種疾病！

2018年10月26日 18:20 中時電子報 陳儷方 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

最近老是咳嗽、覺得喉嚨有痰嗎？不少民眾會以為這只是感冒，但如果還有走幾步路、爬一二層樓就喘的狀況，恐怕要小心，可能是「肺阻塞(COPD)」找上你！

每到秋冬，空氣污染程度就會增加，同時也是肺阻塞的好發時期，民眾千萬要留意！但要怎麼知道自己有沒有肺阻塞？羅東博愛醫院副院長邱國欽表示，國際上多是以「六分鐘步行距離」，來檢測民眾的肺功能，但為了便利民眾，近年台灣胸腔暨重症加護醫學會參考許多文獻，推出「一分鐘登階肺阻塞風險評估量表」，希望透過落實肺阻塞篩檢生活化，讓民眾可以隨時隨地利用爬樓梯來檢視自己的肺活量。

0~30階：

如果1分鐘內，登階未達30階，就屬於高風險族群，民眾需檢視自身有沒有吸菸史或喘咳痰的症狀，盡速就醫檢查。

30~50階：

如果1分鐘內，能登階30-50階，屬於中重度風險族群，需多留意自身肺功能。

50~80+階：

如果1分鐘內，能登階50階以上，表示肺功能相當不錯，屬於低風險族群。

邱國欽表示，今年台灣胸腔暨重症加護醫學會擴大在六都設置「肺阻塞衛教山」，分別是台北象山、新北觀音山、桃園、台中大坑十號步道、高雄壽山、台南虎形山，也期待未來能推廣到全台灣的山區，而被挑中的衛教山基本上都符合「有穩定階梯」、「登山口出入方便」以及「運動人口足夠」這三項要素。

衛教山步道上階有設置肺阻塞登階檢測宣導看板。（圖片來源：利眾公關顧問股份有限公司提供）

為了能夠提高民眾對於肺阻塞的認知，衛教山步道的出入口、30階、50階和80階都有設置宣導看板，讓民眾能更快速了解自己的肺功能狀況，達到疾病推廣效果。

如何預防肺阻塞？

肺阻塞的預防大致分為初級預防以及進階預防兩個部份。若是肺功能狀況不差的民眾，可以採用初級預防；而已患肺阻塞的病患則是靠進階預防，維持肺功能狀況。

● 初級預防

戒菸：抽煙會加速肺功能惡化，並增加致死率。

注意居住空氣品質：約15%肺阻塞病人和環境汙染有關，應盡量避免長時間處於空汙環境。

● 進階預防

持續進行肺部復健：肺部呼吸訓練等，增加心肺功能。

定期接種流感疫苗：像是肺炎疫苗等，有助降低肺阻塞病人肺部惡化風險。

注意每日營養均衡：病患多有營養攝取不足問題，應均衡飲食維持營養。

紀錄自身疾病變化：病患處於不同病程，將採取不同的治療方式。

如何改善肺功能？醫師推這三種運動

太極、瑜珈和游泳能有效改善肺功能。（圖片來源：葉懿德製圖）

邱國欽指出，太極拳、瑜伽和游泳，都是被國際研究證實可以有效改善肺功能，關鍵在於能幫助民眾做深呼吸、換氣還有擴胸的動作，有助於呼吸肌訓練以及肺功能改善。

至於不少民眾熱衷的跑步或是騎自行車，邱國欽表示，這兩種運動主要以下半身運動居多，對於深呼吸、換氣這類的動作較少，所以較難達到改善肺功能的效果，且跑步和騎自行車都屬於戶外活動，若是在空氣品質不好的狀況下進行，反而有害健康。

(中時電子報)