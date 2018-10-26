台東》饒慶鈴搶年輕人選票 劉櫂豪公布農業政見

2018年10月26日 18:26 中時 楊漢聲

劉櫂豪公布農業政見。（楊漢聲翻攝）

年底選戰進入倒數，國民黨台東縣長候選人饒慶鈴積極搶攻年輕人選票，26日進行青年經濟政見發布會；對手民進黨台東縣長候選人劉櫂豪則聚焦農業，公布相關農業政見。

饒慶鈴邀請了返鄉創業青年歐巴馬烘焙坊負責人董哲罕、金峰鄉少妮媱烘焙坊負責人少妮媱及國際青年商會副總會長陳聖謙等人進行座談，饒慶鈴表示，子需要有世界觀，有宏觀視野，不能只想著要把孩子都留在台東，我們希望他到了世界走一回後，再回到台東來。不然即使一億元也打造不出一個張惠妹。

「未來台東縣府會設置一定的預算，補助個人、學校團體」，饒慶鈴強調，到國外競賽或表演；也會提供獎學金，讓台東的青年有機會到世界學習，並透過縣府來搭橋梁，加強世界各地的台東同鄉會，成為台東遊子在外的第2個家。

劉櫂豪則發表農業政見，他表示，台東農業發展面臨的全國共通問題，例如高齡化、農業保險、職業保險等。另外還有區域性的問題，例如台東的公有土地佔全縣土地面積90%，如此高比率的公有地，管理單位又龐雜，農民耕作土地取得困難，另外因為地處偏遠，農產運銷的不便與成本，也會影響台東產品的競爭優勢。

劉櫂豪指出，在2016政黨輪替後召開全國農業會議，有幾項較大的議題，政府已開始逐步積極解決，例如農業職災保險將在11月1日起試行辦理；農委會也因應網路行銷的興起，結合中華郵政、地方農會推動新的行銷網路來增加行銷通路，提高農民的收益等。

劉櫂豪也強調，未來一定會跟大家一起努力，改善台東農業環境，把台東這麼有競爭力的農產品優勢發揮出來，找到更好的未來。

(中時 )