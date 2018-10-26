《中時晚間快報》黃偉哲大創關說收賄案情升高 被害人隔海影音控訴

黃偉哲大創關說收賄案情升高 被害人隔海影音控訴

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎黃偉哲大創關說收賄案情升高 被害人隔海影音控訴

民進黨籍台南市長候選人黃偉哲涉嫌為大創關說收賄案又有新發展，國民黨立法院黨團26日由黨團三長江啟臣、曾銘宗及吳志揚等召開記者會，接受被害人葉啟中的陳情，並播放被害人葉啟中的控訴影片，明確指謫黃偉哲收賄、關說，為大創違法喬事。

◎流感疫苗變色！疾管署：19萬劑流出

公費流感疫苗本月15日開打，卻傳出疫苗變色！衛福部疾管署今表示，進口的30萬劑流感疫苗中，已有19萬劑與變色疫苗相同批號的疫苗流入接種站。目前已通知相關衛生單位暫停撥發該疫苗，並將瑕疵品寄回總公司檢驗，待檢驗後決定是否回收。

◎安倍向中提 中日合作新3原則

日本首相安倍晉三26日上午在北京與大陸國務院總理李克強舉行高峰會談，為了兩國關係的順利發展，安倍提案「由競爭轉為協調」、「非威脅而是夥伴」、「自由公正的貿易體制之發展」等新3原則。安倍在會談後的記者會結束前還秀了一下惡補的中文說: 「謝謝李總理，謝謝大家」。

◎盧廣仲二度加場將開賣 曝低潮心聲「算什麼」

盧廣仲明年將首度挑戰在台北小巨蛋連唱三場，舉辦「大人中」演唱會歡慶出道11年，昨第三場演唱會開放小隊員優先搶購，又一次造成秒殺熱潮，盧廣仲昨天也在臉書上感性發文抒發四年前退伍後低潮時，思考創作意義的心路歷程。

(中時電子報)

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！
台東》饒慶鈴搶年輕人選票 劉櫂… 賴揆肯定醫療奉獻獎得主對社會犧…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。