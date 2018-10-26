《中時晚間快報》黃偉哲大創關說收賄案情升高 被害人隔海影音控訴

2018年10月26日 18:12 中時電子報 綜合報導

◎黃偉哲大創關說收賄案情升高 被害人隔海影音控訴

民進黨籍台南市長候選人黃偉哲涉嫌為大創關說收賄案又有新發展，國民黨立法院黨團26日由黨團三長江啟臣、曾銘宗及吳志揚等召開記者會，接受被害人葉啟中的陳情，並播放被害人葉啟中的控訴影片，明確指謫黃偉哲收賄、關說，為大創違法喬事。

◎流感疫苗變色！疾管署：19萬劑流出

公費流感疫苗本月15日開打，卻傳出疫苗變色！衛福部疾管署今表示，進口的30萬劑流感疫苗中，已有19萬劑與變色疫苗相同批號的疫苗流入接種站。目前已通知相關衛生單位暫停撥發該疫苗，並將瑕疵品寄回總公司檢驗，待檢驗後決定是否回收。

◎安倍向中提 中日合作新3原則

日本首相安倍晉三26日上午在北京與大陸國務院總理李克強舉行高峰會談，為了兩國關係的順利發展，安倍提案「由競爭轉為協調」、「非威脅而是夥伴」、「自由公正的貿易體制之發展」等新3原則。安倍在會談後的記者會結束前還秀了一下惡補的中文說: 「謝謝李總理，謝謝大家」。

◎盧廣仲二度加場將開賣 曝低潮心聲「算什麼」

盧廣仲明年將首度挑戰在台北小巨蛋連唱三場，舉辦「大人中」演唱會歡慶出道11年，昨第三場演唱會開放小隊員優先搶購，又一次造成秒殺熱潮，盧廣仲昨天也在臉書上感性發文抒發四年前退伍後低潮時，思考創作意義的心路歷程。

(中時電子報)