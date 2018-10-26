黛珂女神製造事務所 東區快閃吸引美妝迷朝聖

2018年10月26日 18:32 中時 吳娮翎

黛珂保溼美容液。（黛珂提供）

黛珂超微脂修護源露。（黛珂提供）

高絲集團旗下精品級美妝黛珂DECORTE，經典明星商品「黛珂 保濕美容液」，備受消費者青睞，也是品牌的精神象徵。

黛珂DECORTE近3年來每年都會舉辦全球Red Campaign歡慶活動，為了讓更多消費者能進一步認識黛珂，即日起至28日在台北忠孝SOGO 1樓廣場打造期間限定「女神製造事務所」快閃屋。

黛珂已擁有將近50年歷史，自1992年黛珂將多重層微脂囊體運用於化妝品中，「小紫瓶」保溼美容液誕生，歷經10多年的研究開發，於2015年推出另一項注入多重層微脂囊體技術的鉅作「大紫瓶」超微脂修護源露，這瓶高機能化妝水，改善肌膚根本角質層疲弱的問題，穩定角質狀態，同時調整所有保養停滯問題，讓肌膚滲透力與吸收力大幅提升。

黛珂公關暨傳媒經理陳瀅安表示，推薦大小紫瓶共同使用，小紫瓶保溼美容液為前導型美容液，將潤澤滲透每一寸肌膚，調理肌膚狀態，深入柔軟角質，將美容成分順利導入肌底，充分發揮保養效果；而大紫瓶超微脂修護源露則有修護肌膚角質的效果，多重層微脂囊體有極高親膚性的磷脂質組成，在釋放美容成分於肌膚同時，幫肌膚還原儲水空間，守住潤澤。大小紫雙管齊下，確保肌膚不容易受到外界刺激所影響，讓肌膚呈現最穩定的狀態，時時刻刻充滿水潤與透明感的好膚質。

黛珂女神製造事務所期間限定快閃屋，加入與以往不同「Decorte Red Campaign」有更多體驗式拍照互動，讓進入屋內即有女神基因，在屋內就能輕易捕捉各種女神唯美角度，希望消費者能透過女神製造事務所探索與發覺自己美麗潛能。即日起至28日止，都可在台北忠孝SOGO親自體驗黛珂女神製造事務所的魔法，凡完成黛珂指定任務，就能成為黛珂女神預備生，並可獲得價值345以上的黛珂精美體驗禮，每人限領1份，數量有限。

(中時 )