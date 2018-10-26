2018共融藝術節 身心障礙藝術家作品聯展登場

2018年10月26日 18:33 中時 葉書宏

「2018新北市共融藝術節」系列活動「藝力非凡」身心障礙藝術家作品聯展26日在美麗永安生活館登場。（葉書宏攝）

「2018新北市共融藝術節」系列活動「藝力非凡」身心障礙藝術家作品聯展26日在美麗永安生活館登場，中華身心障礙者職業技藝協會創會理事長陳土金現場繪製團扇。（葉書宏攝）

「2018新北市共融藝術節」系列活動「藝力非凡」身心障礙藝術家作品聯展今（26日）在美麗永安生活館登場，邀請27位藝術家展出36件作品，涵蓋繪畫、攝影、立體工藝、藝術治療創作等類型。新北市政府文化局強調，每個人都有平等參與文化生活的機會。

「藝力非凡」身心障礙藝術家作品聯展即日起展至11月25日，以各藝術家作品為主體，融入體驗式情景展示及影像紀錄，藉此讓民眾發掘藝術家如何以各具創意的方式得到面對生命的勇氣與力量，展現自己的生活方式與經驗。

新北市政府秘書長許育寧代表市長朱立倫出席開幕活動，她表示，在藝術文化平權上，市府思考如何透過行動，讓每個市民都有參與文化的機會，從2017年開始推動文化平權的運動，到今年舉辦共融藝術節，不斷創新如何讓全市環境成為友善文化共融的場域。

值得一提，開幕活動邀請盲人書藝家廖燦誠現場提筆演出，他42歲時經歷過第7次手術後變成全盲，歷經5年無助的黑暗期，開始嘗試開發觸覺的眼睛「手」，發展出用手握「毛」寫書法的現代書藝創作；同時，也邀請中華身心障礙者職業技藝協會創會理事長陳土金現場繪製團扇。

左眼近乎全盲，右眼只剩0.2的視力藝術家汪正翔對於創作有他獨特的見解，他說:「為什麼要這麼正規地去經營『美』？」。他通常不會為了創作而拍照，通常是在一些環境下自然而然激發他去拍下其他東西。他說，創作藝術的『感覺』是需要累積的。因此，他的作品通常都隨興所至，順著當下情境而按下快門，反映了他當時最直接的內心狀態。

文化局表示，作品展不僅希望展出身心障礙藝術家的作品，更希望作為一個平台，讓大眾得以互相理解不同人的生命經驗與體驗，期待新北市成為人人都能自由發揮藝術創造力、展現生命毅力的園地。

(中時 )