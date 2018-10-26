賴揆肯定醫療奉獻獎得主對社會犧牲奉獻精神

2018年10月26日 18:29 中時 張理國

行政院長賴清德今天接見厚生基金會「第28屆醫療奉獻獎」一行人，肯定並感謝得獎人多年來為台灣社會犧牲奉獻，也表示政府將持續提升偏鄉離島醫療環境、資源及相關人員待遇，吸引更多優秀醫療人員到當地服務。

賴揆表示，能夠獲得醫療奉獻獎相當不容易，得獎人不僅要醫術高明、具有愛心及犧牲奉獻的精神之外，也要普遍得到社會的肯定與支持。作為醫界的一員，他看見每位「醫療奉獻獎」得獎人的事蹟，並由衷感到敬佩。

賴揆並逐一細數個別得獎人事蹟。在榮獲「個人醫療奉獻獎」得獎人方面，楊思標院長高齡99歲，仍致力貢獻醫界。陳誠仁院長是他過去在成大醫學系的老師，也是學生票選師鐸獎的優良教師，服務醫界數十年，在嘉義縣基督教醫院建立癌症治療中心全人照顧體系，造福嘉義地區病患。

賴揆指出，陳明庭醫師曾參與忠仁、忠義雙胞胎分離手術，建立台大整形外科，離開台大醫院後，深入基層巡迴義診，足堪年輕醫師表率。葉寶專醫師是成功大學醫學系的學長，過去在精神科專科訓練時，即展現其愛心與專業。

賴揆表示，盧克凡是原住民醫師，願意守護及照顧地方民眾。謝春梅醫師今年已97歲，在苗栗公館小鎮行醫74年服務奉獻，令人欽佩。此外，賴院長也向服務於恆春基督教醫院的許志新醫師、金門縣烈嶼衛生所的林德明醫師，及榮獲「團體醫療奉獻獎」的埔里基督教醫院山地醫療團隊表達敬意。

賴揆說，偏鄉離島資源相對缺乏，以金門為例，林全前院長已批准直昇機後送系統預算，將於其任期內完成。但政府的長久之計，應培育願留在金門的醫療人才，給予留在當地醫師及護理人員較好待遇，並充實相關設備，吸引更多人才留在當地服務。

在榮獲「個人特殊貢獻獎」得獎人方面，賴揆表示，陳寶輝醫師是首位將胃纖維內視鏡技術引進台灣的醫師，對於胃癌、胃幽門螺旋桿菌及肝癌研究，深受醫界與社會肯定，獲獎實至名歸。

賴揆指出，他曾擔任厚生基金會會長，參與醫療奉獻獎評選工作，瞭解醫療奉獻獎整體籌備過程非常嚴謹。過去醫療奉獻獎的得主，許多都是來自外國的傳教醫師或醫療人員，今年獲獎者皆為本國籍，顯示台灣醫療進步，人才濟濟。

厚生基金會表示，為樹立醫者典範，發揚優良醫療從業人員精神與事蹟，本屆醫療奉獻獎分別由陳誠仁、陳明庭、盧克凡、謝春梅、葉寶專、許志新、楊思標與林德明等8人獲獎「個人醫療奉獻獎」；「個人特殊貢獻獎」由陳寶輝獲得；「團體醫療奉獻獎」則頒給財團法人埔里基督教醫院山地醫療團隊。

(中時 )