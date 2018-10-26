台中》民進黨27日台中首場造勢 蔡總統站台催票

2018年10月26日 18:49 中時 盧金足

蔡英文總統、行政院長賴清德27日將合體，為台中市長林佳龍站台催票。（盧金足攝）

民進黨中央從27日起舉辦20多場全台巡迴造勢活動，首場在台中登場，蔡英文總統、行政院長賴清德將合體，為台中市長林佳龍站台催票，林佳龍表示，希望透過這次選舉團結台中人，讓台中人因為這個城市的進步而有光榮感，訴求就是不分藍隊綠隊，我們都是台中隊。

年底大選進入激戰時刻，為凝聚支持者的熱情，民進黨以「顧台灣」做為選戰最後衝刺主軸，第一場萬人造勢活動「進步台中、幸福做陣－我們都是台中隊光榮晚會」，27日晚上6點半至9點，在台中市西屯區老虎城旁廣場舉行。

林佳龍競選總部表示，除蔡總統、賴清德聯手推薦林佳龍，立法院副院長蔡其昌、立委黃國書、何欣純、張廖萬堅也將到場，見證林佳龍在台中巿山海屯城各區建設，希望選民「讓認真的巿長繼續連任！」

「不管南漂、北漂都漂往台中！」林佳龍競選總部發言人林尚賢強調，晚會將以「光榮感照亮台中」，台中進步中，不走回頭路，會繼續打拚，邀請更多人加入台中隊的行列。

林尚賢表示，4年前林佳龍提出「台中123」現在已是「成真123」，透過中央與地方的合作，林佳龍的承諾實現，包括柳川、綠川的整治帶動中區再生；過去困擾巿民的空汙問題也大幅改善，交出全國改善第一名的亮眼成績。

此外，捷運綠線、藍線也獲中央大力支持，其中捷運綠線今年底試運轉，台中將正式成為捷運城市；不分山海屯城持續進行各項建設，托老托育、青年政策、社會住宅逐步落實，林佳龍巿長這四年的努力，讓台中躍升成為全台第二大城，11月即將登場的台中世界花博，將提升台灣的國際競爭力，也讓台中市民增加光榮感。

此外，由民進黨新北市黨部主委余天帶領的「好生活助選團

」，將到場表演及助講炒熱氣氛，會中也安排民進黨提名的36名台中市議員候選人一同出席，宣誓「巿長連任、議會全壘打」的信心。

(中時 )