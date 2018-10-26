世界餐飲廚藝大賽 遠東科大奪5金3銀

遠東科大餐管系主任林？敏（前排右二）、老師謝錦良(前排中)今年10月中旬帶領學生赴韓國參加世界餐飲廚藝大賽，勇奪5金、3銀、3銅佳績。（李其樺翻攝）

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遠東科大餐管系2年級的林郁軒今年10月中旬參加韓國舉辦的世界廚藝餐飲大賽，在蛋糕組翻糖工藝項目奪下金牌（李其樺翻攝）
遠東科大餐管系學生涂肇廷參加2018韓國世界餐飲廚藝大賽榮獲主菜展示金牌。（李其樺翻攝）
陳薏如、陳思錡、蕭喬伊（由左至右）榮獲歐式麵包團體組銀牌。（李其樺翻攝）

遠東科技大學餐飲管理系今年10月中旬參加由AFA亞洲餐旅協會、韓國MBN集團及City & Guild英國權威認授機構所主辦2018韓國世界餐飲廚藝大賽，共拿下5金、3銀、3銅佳績，也讓台灣學子餐飲實力名揚海外。

今年世界餐飲廚藝大賽在韓國首爾舉行，吸引來自台灣、大陸、香港、新加坡、韓國、越南、泰國、澳洲、澳門、馬來西亞、菲律賓等11國2000位選手參賽，賽事類組包含烘焙、中、西餐料理、蔬果雕、飲調、咖啡及各國創意料理等48組項目，台灣計有14所大專院校90位選手參與，賽況相當激烈。

遠東科大餐飲管理系這次遠征韓國，共斬獲5金3銀3銅佳績，其中餐飲管理系主任林綉敏及老師謝錦良在烘焙翻糖工藝項目各奪下1面金牌，就讀餐飲系2年級的涂肇廷和林郁軒分別在主菜展示賽和蛋糕組翻糖工藝奪下金牌；此外，陳薏如、陳思錡、蕭喬伊獲得歐式麵包團體組銀牌。

今年20歲的林郁軒表示，過去半年來密集備戰韓國比賽，而老師為了提升練習難度，要求使用比翻糖更高階的干貝士材料練習，每當遇到瓶頸，她們就必須揣摩、思考別人的做法，不斷打掉重練，平時白天上課，晚上練習往往超過12點，比賽前一周，幾乎是不眠不休練習，才有今天的成果。

(中時 )

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