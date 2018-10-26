苗栗》徐耀昌拋1鄉1特色 18波文宣齊步發

2018年10月26日 18:54 中時 巫靜婷

苗栗縣長候選人徐耀昌總部26日發表最新「18鄉鎮市特色形塑」政見及摺頁文宣，徐耀昌表示，18鄉鎮皆有不同版本是最花費人力、物力及心血的文宣。（巫靜婷攝）

「18鄉鎮市特色形塑」政見文宣印製成放大版卷軸置於各選區選舉總部供民眾觀看，摺頁文宣也將於家戶拜訪時發放。（巫靜婷攝）

徐氏宗親會暨青溪協會後援會於26日下午同時成立，現場旗海飛揚、熱鬧滾滾，喊出團結力挺徐耀昌。（巫靜婷攝）

苗栗縣長候選人徐耀昌總部26日發表最新「18鄉鎮市特色形塑」政見及摺頁文宣，各鄉鎮市皆有不同版本，內容詳列4年來的建設及未來的願景規畫，另外徐氏宗親會暨青溪協會後援會也同時成立，現場旗海飛揚、熱鬧滾滾，團結力挺徐耀昌。

徐耀昌表示，18鄉鎮皆有不同版本是最花費人力、物力及心血的文宣，內容詳列4年來的建設及未來的願景規畫。從政25年，18鄉鎮市走透透，踏遍各村里，深知各鄉鎮市皆不能偏廢，打造「1鄉鎮市1特色」， 4年下來已有具體成果。

總部指出，「18鄉鎮市特色形塑」摺頁文宣將用於家戶拜訪使用，依照各地不同的需求建設，有不同的發展願景，以達到「南北攜手躍進，山海共享慢活」的施政目標。提出之4大區塊特色發展與6大幸福永續活「栗」計畫，與其互相配合，也是4位候選人中唯一推出政見白皮書的候選人。

針對徐耀昌陣營發表1鄉1特色「18鄉鎮市特色形塑」政見與文宣，徐定禎競選總部發言人李京勳表示，對手陣營提出的地方政見空洞，呼籲徐耀昌拋棄華而不實的修辭，好好提出實際的政見。

李京勳指出，所謂「觀光栗」，卻將7大場館收費；「投資栗」，卻大砍120億的經濟發展支出經費；「農業栗」，卻不見農家所得提高；「建設栗」，毫無重大建設；「教育栗」，優秀子弟還是早早離鄉背井；「宜居栗」，人口增長率竟然負10%，呼籲對手莫再以詞藻誤導選民。

(中時 )