新竹》2.0版林智堅發表5大城市願景建設藍圖

2018年10月26日 18:57 中時 陳育賢

爭取連任的民進黨新竹市長候選人林智堅26日舉辦首場政見發表會，他形容自己是升級的2.0版林智堅，要以5大城市願景，共創美好的「明日新竹」。（陳育賢攝）

爭取連任的民進黨新竹市長候選人林智堅（後左五）26日舉辦首場政見發表會。（陳育賢攝）

爭取連任的民進黨新竹市長候選人林智堅26日舉行首場「明日新竹政策發表會」，林智堅形容自己是升級過的2.0版林智堅，他的5大城市願景建設藍圖不只是夢想，未來更將逐一實現，目標是讓新竹市成為台灣的典範，創造美好的「明日新竹」。

林智堅今天是在民進黨立院總召柯建銘、中華民國都市設計學會秘書長林聖峰、林智堅競選總部總幹事鄭宏輝等多人的陪同下，推出自己擘畫的5大城市願景建設藍圖，他並全程在科技投影牆配上的動畫，說明、介紹自己的建設政見。

林智堅不時以「觸控」方式控制動畫節奏，展現城市未來發展藍圖，現場也聚集孩子們與觸控牆互動，透過嶄新科技了解城市未來。

林智堅說，站在大家眼前的是2.0版、升級版的林智堅，只要選對人、選對市長，僅需4年時間就能改變1座城市，感謝4年前市民給予39歲的年輕人學習、淬煉的機會，但治理1座城市，光靠1個人力量很有限，幸運地是，有許多專家、學者共同參與點亮城市，讓全台灣看見這座城市的進步與改變，未來透過5大城市願景擘畫，將更加提升市民生活品質。

林智堅表示，5大城市願景計畫包括核心城市、田園城市、智慧城市、友善城市及美學城市，「核心城市」源自這座百年城市一直是驕傲的城市，她曾是桃竹竹苗政治經濟文化中心，是承載大新竹人共同的記憶場域，但過去執政者卻忽略其重要性，因此，他上任後即向中央爭取經費，未來將推動涵蓋大車站計畫、竹科X計畫、總圖書館、醫療合作平台等7項子計畫。

「田園城市」計畫，將推動包含自然生態、河海廊帶、整合綠地系統、步行城市、觀光休憩等5項子計畫，重建自然與城市的關係。

「智慧城市」立基於新竹科學園區、國家級研究單位及5所大學，豐沛在地能量鏈結眾人智慧解決城市問題，舉凡資料決策中心、數位市民身份系統、智慧運輸系統、共享運具、環境感測器及智慧學習環境等，目的都是希望提升市民生活效能，滿足不同族群生活需求。

「美學城市」將發展專屬新竹市的城市氣質，提升市民對城市的認同感與凝聚力，不僅要讓城市更美，同時透過設計改變新竹市，具體實踐方式例如工程引進「設計」理念、建置專責單位推動城市美學發展、持續活化老屋、古蹟轉型及文資保存與推廣等。

柯建銘則表示，在聽過林智堅的五大城市願景後，他相當激動且感動，在林智堅在他任內每1天都用盡生命、全力衝刺，這次提出明日新竹的城市願景，相信市長絕對做得到，因為他有1個會做事、肯做事的團隊，用對方法、找對專家，眾人共同努力，1條心即可讓城市改變成真。

今天的林智堅首場政策發表會，另還有包括民進黨部主委翁枝弘，交大建築研究所副教授許倍銜、交大建築研究所助理教授何震寰、實構築學會理事長廖明彬、中華民國景觀協會副理事長許晉誌、建築師梁豫漳、林友寒、王柏仁、王玲鈴、徐愛雲，以及議員鄭貴元、李妍慧、施乃如、劉聲正、曾資程、議員候選人鄭美娟、陳雪慧、陳建名、劉康彥、曾文濤都到場。

(中時 )