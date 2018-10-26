獨家》台鐵玩命！故障自強號開1小時 還打算掛補機續「推」6.5小時

2018年10月26日 18:42 工商 張語羚

普悠瑪事件後，台鐵決策模式根本沒變！今（26）日台鐵115次南下自強號，13：22行駛至台南站動力不足，繼續開一小時後，14：23從美術館站發車行駛至高雄再次故障。但周五交通尖峰根本沒有預備編組，台鐵竟決定同班車北上138次掛補機繼續開，換言之高雄到七堵段全程6.5小時將行駛故障車。

1021普悠瑪出軌意外導致18人死亡，行政院長賴清德嚴詞強調「全面改革」，但根據《工商時報》獨家取得的台鐵內部通報簡訊顯示，台鐵決策模式並未調整，今就有一班故障自強號行駛1小時後，因無預備編組，竟打算回程北返時，一路從高雄再「推回」七堵。

台鐵115次PP自強號今8：14從基隆出發，13：22於台南站發生動力不足，13：31晚13分鐘開車，14：06行駛至美術館站時，車輛再次無法出力行駛，14：23已晚34分鐘開車，行至高雄動力又故障。

從台南站發生動力不足，到14：23出發行駛至高雄，才決定115次自強號高雄到屏東段停駛；但因潮州基地、彰化無預備編組，因此同一輛列車從高雄北上的138車次，決定在新左營派單機救援，形同高雄到七堵段一路以有動力列車，推著故障列車北上行駛6.5小時。

接著，138次PP自強號16：02從高雄站開車後，16：13行駛至新左營站時，因機車鬆軔不良冒煙，才讓旅客轉乘142次、144次列車。

並在嘉義另編組800型電車8輛作138次替駛，138次新左營到嘉義段停駛。

從13：22該自強號列車於台南站動力失靈開始，台鐵還是決定繼續開，直到16：13列車開始冒煙，才讓旅客轉乘其他車次列車，整個過程長達約3小時。

知情人士指出，該列車根本已經故障到無法正常行駛，但仍要繼續開不能停，因為今天是周五疏運高峰，而且根本沒有備用車輛可隨時支援。

事實上，台鐵在周末疏運高峰時常沒有備用車，因為備用車也需加入疏運行量，且調度員也有列車停駛壓力，台鐵整體結構性問題何時可解決？

台鐵內部通報簡訊如下：

<台鐵簡訊>115次(PP自強號)13:22(晚7分)於台南站發生機車(1049)動力不足，經隔離4個馬達後，13:31(晚13分)開車，14:06晚16分到美術館站，第1、2轉向架自動隔離，14:23晚34分開車，行至高雄動力又故障，115次高雄=屏東停駛，全部旅客換乘3191次，由新左營派單機救援，因潮州基地、彰化無預備編組，回程138次屏東=高雄停駛改由高雄開並全程掛輔機，屏東=高雄138次的旅客改乘308次。

<台鐵簡訊>138次(PP自強號)因機車(E1049)動力不足、隔離馬達4個，屏東=高雄停駛，高雄站加掛輔機後，16:02(晚22分)開車，請加強播音以服務旅客。

<台鐵簡訊>138次(PP自強號)16:13於新左營站因機車(E1049)鬆韌不良冒煙，目前正在處理中，旅客轉142次，請加強播音以服務旅客。

<台鐵簡訊> 138次全部旅客於新左營站換乘142次、144次，嘉義另編組800型電車8輛作138次替駛，138次新左營=嘉義停駛，請各站加強播音以服務旅客。

(工商 )