豐原首家連鎖影城開幕 「溜」進影廳看電影

2018年10月26日 18:41 中時 王文吉

「豐原in98豪華影城」開幕，映集團請來擊鼓表演，聲勢磅礡。（王文吉攝）

台中市長林佳龍（左）出席影城開幕活動，他笑說「17歲的樂虎可以常常來看電影！」（王文吉攝）

台中市長林佳龍（中）出席影城開幕剪綵活動。（王文吉攝）

家樂福全國總監游健男。（王文吉攝）

映集團打造全台首間溜滑梯影廳，歡迎大人帶小孩一起「溜」進來看電影。（王文吉攝）

「豐原in98豪華影城」建置全躺式頂級沙發真皮椅。（王文吉攝）

「豐原in98豪華影城」規劃12個影廳共有517席座位。（王文吉攝）

影廳設計「海盜船」兒童遊戲區。（王文吉攝）

「豐原in98豪華影城」開幕剪綵，市長林佳龍說「這象徵豐原復甦中」。（王文吉攝）

台中豐原第一家連鎖院線電影院「豐原in98豪華影城」26日正式開幕，台中市長林佳龍蒞臨剪綵，他除感謝映集團實現投資台中的承諾，也號召山城50萬人多來看電影。映集團斥資逾億元，打造12個影廳共517席的親子友善影城，也設置全台首間溜滑梯影廳，院線片會員票300元。

「豐原in98豪華影城」位於豐原家樂福5樓，試營運已1個多月，市長林佳龍、新聞局副局長呂美莉、映集團執行長蔡政宏、家樂福全國總監游健男、市議員張雅旻等人皆到場參與開幕剪綵儀式，花博吉祥物「樂虎」也閃亮登場。

沒有電影的人生是黑白的！林佳龍表示，新影城進駐，象徵豐原正在復甦，而台中市投入50億元發展影視產業，包括霧峰的中台灣影視基地即將點交，水湳的中台灣電影中心及漫畫博物館正在興建中，預計10月試營運的「中山73」影視藝文空間，規劃播放非主流電影。

林佳龍期許台中能像海納百川一樣，吸引各地專業影視人才，也期待映集團能夠持續支持台中，讓台中成為全台最大的影視之都。蔡政宏說，該影城結合大型量販店，除提供民眾精神食糧，也滿足購物需求，並在影廳內建置溜滑梯，歡迎大人帶小孩一起「溜」進影廳。

映集團近年積極擴點，斥資逾億元進駐台中豐原，邀請知名空間設計師王子彥與集團設計總監林聖棋聯手打造，12個影廳共有517席座位，院線片全票300元，會員票230元。映集團旗下另有台北西門町、澎湖馬公、高雄駁二及桃園車站商圈等4大影城，下一步進軍嘉義。

(中時 )