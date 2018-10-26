艋舺蝦趴衣起秀 9歲童參賽吸睛

蝦趴衣起秀26日於萬華熱鬧登場，參賽者大展創意，將購自艋舺商圈的服飾搭配後，輪番上台走秀。（北市商業處提供）

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最小參賽者僅9歲，一身豹紋勁裝全購自艋舺服飾商圈。（吳堂靖攝）

老艋舺新時尚！蝦趴衣起秀26日於萬華熱鬧登場，參賽者大展創意，將購自艋舺商圈的服飾搭配後，輪番上台走秀，最小參賽者僅9歲，一身豹紋勁裝獲得滿堂彩，現場宛如熱鬧嘉年華。北市商業處表示，盼透過與民眾交流時尚穿搭，吸引更多年輕族群來商圈購物。

「蝦趴衣起秀」穿搭走秀活動昨舉行，邀請民眾至商圈選購衣物後走秀，最終由17組參賽者角逐最大獎萬元獎金，最小參賽者是小三女童，萌度破表，其他參賽者也卯足全力展現自信姿勢，氣氛熱烈，台北市商業處副處長江美玲、艋舺服飾商圈促進會理事長陳文豐均出席共襄盛舉。

除了穿搭走秀活動外，開設服飾店超過30年的洪傳雄也親自導覽，大方分享創業「眉角」，他表示， 網購興起，但實地到店的購物經驗仍是難以取代，期盼透過經驗傳承，吸引更多年輕族群創業。

洽一服飾店家表示，店內洋裝強調MIT台灣製作，做工精緻、價格比起百貨專櫃更加實惠，深受不少民眾青睞，就連柯媽何瑞英也3度到店光顧，柯文哲也曾到店為太太陳佩琪選購洋裝，歡迎大家多多支持台灣服飾。

商業處表示，近幾年艋舺服飾商圈不但有許多網美在街區拍照駐足，更吸引外國觀光客到商圈 挖寶，希望透過輔導商圈自主辦理活動，讓民眾了解艋舺的魅力，帶動商圈人潮。

(中時 )

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