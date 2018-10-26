年度嘎檔八供節到苗栗盛大祈福

嘎檔巴佛教基金會26日舉辦供僧祈福暨布施弱勢團體敬老活動，為苗栗大眾念經祈福。（何冠嫻攝）

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何冠嫻
苗栗縣長徐耀昌（右一）帶著縣府團隊，一同祈禱眾佛護佑苗栗縣無災無難、國泰民安。（何冠嫻攝）
嘎檔巴佛教基金會在苗栗，舉辦嘎檔八供日供僧布施弱勢敬老祈福法會，發揚樂善好施的善念。（何冠嫻攝）

嘎檔巴佛教基金會26日上午於苗栗縣立體育場，舉辦「2018嘎檔八供節－供僧祈福暨布施弱勢團體敬老活動」，聚集1000多位僧侶、2萬多位民眾共襄盛舉，場面熱鬧非凡，並由7位仁波切為大眾傳法、祈福。

農曆9月18日，為藏傳佛教嘎檔派紀念創始人阿帝夏大尊者逝世的重要節日「嘎檔八供節」，今年選在苗栗舉辦嘎檔八供日供僧布施弱勢敬老祈福法會，由7位仁波切率領民眾誦經祈福，縣長徐耀昌也帶著縣府團隊，一同祈禱眾佛護佑苗栗縣無災無難、國泰民安、風調雨順，並盼弱勢團體與長輩都能感受到關懷與心靈滿足，日後也能廣傳溫暖與善念。

慧具義師指出，26日為苗栗念經祈福，保佑民眾身體健康與國泰民安外，還針對65歲以上長者、低收入戶者、身心障礙者，濟助1000元、100元便當費，現場僧人每位3000元，弘揚阿帝夏大尊者救助弱勢的慈悲精神。她表示，目前已到台北市、台中縣市、桃園市、南投縣、彰化縣、苗栗縣等8個中北部地區舉行，未來也將到南部、東部，讓更多人感受社會溫暖。

(中時 )

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