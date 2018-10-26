中市府嚴格執法 酒駕取締件數連兩年六都第一

2018年10月26日 19:08 中時 盧金足

防制酒駕肇事發生，台中市政府警察局藉由「斷源專案」、「全日取締酒駕」等措施加強酒駕取締與宣導，根據統計，台中酒駕取締件數連兩年六都第一，讓酒駕事故逐年下降；另外，酒駕件數也已從103年的1301件，下降至106年的604件，傷亡人數從1596人下降至737人。

台中市政府26日舉行道安會報，由警察局交通警察大隊長郭士傑針對「台中市近年交通事故防制成效」進行專案報告。他指出，市府加強取締酒後駕車，強度六都第一，藉由「斷源專案」，從酒駕個案源頭加強宣導，包含勸導販賣酒品業者加入勸阻客人酒後不開車，以及「全日取締酒駕」不分白天黑夜取締等措施，遏止投機違規民眾，防制酒駕肇事。

根據統計，酒駕取締件數六都比較，台中105年與106年的取締件數分別為1萬4277與1萬3037件，皆是六都第一，成功讓酒駕事故逐年下降；另外，酒駕件數也已從103年的1301件，下降至106年的604件，傷亡人數從1596人下降至737人，大幅降低酒駕肇事率。

另外，警察局也根據歷年易肇事路段，訂定「取締動態肇因違規重點執法執行計畫」，利用大數據分析發生原因，歸類全市最常發生的9大肇事因素，包括車輛行經行人穿越道不禮讓行人先行、不依標誌標線號誌指示轉彎、機車未依規定兩段式左轉、未依規定迴轉等，藉由加強取締下，全市104至106年的交通事故已逐年減少。

此外，警察局也分析列管52條違規停車嚴重路段，統整「併排違規停車」、「人行道違規停車」、「佔用身心障礙專用違規停車」等8項常見的重大違規停車態，持續強化違規停車執法，讓取締件數從104年的10萬9955件提升至106年的25萬9070件，盼遏止民眾減少違規。

全力推動相關政策，成果已反映在數據上，台中103年至106年A1類交通事故死亡人數從122人降至94人總計降低22.9%。A1+A2類交通事故死傷人數，也從7萬6322人，降至6萬2108人，總計降低18.6%。

此外，對於許多移工習慣騎乘電動自行車，為確保駕駛人與路人安全，警察局外事科已製作英文、越南文、泰文、印尼文等四國文宣，加強對外國人宣導交通法規，同時也加強取締違規的電動自行車。統計取締件數，從106年8月至107年8月共1898件，相較105年8月至106年8月620件，大幅增加1278件。

副市長林陵三指出，市府嚴格執法酒駕取締，對於成效逐漸展現表示肯定，但市府不放鬆，請同仁應持續加強取締，讓相關肇事案件與傷亡人數降至最低，尤其因應花博即將到來

，從外縣市蜂擁而入的人車潮將大幅增加，交通勢必面臨挑戰，除了同步增設停車空間，滿足民眾需求，也請交通警察大隊務必加強交通疏導與違法取締，讓參觀花博的民眾盡興而歸，平安到家。

對此，郭士傑表示，因應花博估計800多萬人潮湧入，已列入當前的重點工作項目之一，首要目標即是維護民眾安全，這段期間，交通事故防制措施，將包括管制出入路段、提供停車空間、加派交通疏導崗、投入義交協勤等。

預計每周規劃投入警力數115人次，義交協勤計91人次，執行交通管制計畫，務必讓台中交通維持順暢，避免重大事故發生。

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(中時 )